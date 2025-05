"Soprattutto il nome". Giovanna Rossi presenta la raccolta di racconti

Domani alle 17,30 la biblioteca di San Costanzo ospiterà l’autrice Giovanna Rossi che presenterà il suo libro d’esordio ‘Soprattutto il nome’. La Rossi parlerà della sua raccolta di racconti insieme ad Anna Mazzolini, architetto urbanista, e all’editore Walter Raffaelli. "‘Soprattutto il nome’ non è una semplice raccolta di racconti. E` piuttosto un ‘romanzo che non ci ha creduto abbastanza’. Il risultato è un insieme di fotografie, nomi, brevi storie indipendenti, ma non del tutto. Racconti in cui i personaggi incrociano strade, emozioni, vite". La partecipazione all’evento è gratuita.

s.fr.