Soprintendenza: si cambia. Cecilia Carlorosi al timone

Una delle classiche storie da dietro le quinte quella riguardante la Soprintendenza ai Beni Culturali. Una vicenda arsenico e vecchi merletti perché sta mettendo di fronte ormai da diversi mesi due donne che sono alla guida di Marche Nord e cioè Pesaro e Ancona. Da una parte Cecilia Carlorosi e dall’altra Simona Guida che da anni mette il cappello su tutte le vicende edilizie che riguardano sia Pesaro che Fano. Simona Guida, per intendersi, è la funzionaria che ha sempre guidato tutta la partita di Rocca Costanza ed è anche la funzionaria a cui venivano inviati i dossier riguardanti alcuni spinosi casi edilizi cittadini, da Villa Marina, alla Provincia fino ad arrivare alla suore di via Guidi tanto per citarne alcuni. Ebbene dal 10 giugno Simona Guida perde la ‘giurisdizione’, sia su Pesaro che su Fano per approdare alla segreteria regionale della Soprintendenza. Per cui tutte le operazioni edilizie riguardanti sia Pesaro che Fano e Urbino passeranno sotto il controllo della Carlorosi. Una storia tra tifoserie (costruttori, tecnici, architetti ecc.) quella che va avanti da molti mesi tra Simona Guida e Cecilia Carlorosi. Quest’ultima, va detto, è stata nominata Soprintendente. Ruolo che la Guida avrebbe sempre messo in discussione, attraverso ricorsi. Stando agli esperti del settore, con l’arrivo in campo di Cecilia Carlorosi, alcune spinose questioni dovrebbero trovare una soluzione. La città è piena di cantieri vincolati dalla Soprintendenza, a partire dalla Rocca.