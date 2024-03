Sorcinelli non si ricandida: "Torno al mio lavoro"

di Sandro Franceschetti

Dopo 16 anni consecutivi da amministratore comunale della sua San Costanzo, i primi sei da assessore, i successivi cinque da vicesindaco e quest’ultimo quinquennio da primo cittadino, Filippo Sorcinelli ha deciso di dire ‘basta’. Al contrario di ogni previsione, non si ricandiderà alla guida del paese alle elezioni dell’8 e 9 giugno.

Sorcinelli, è proprio vero? A 46 anni ha optato per lo ‘stop’ alla carriera di sindaco?

"E’ così. Non mi candiderò né da sindaco, né da consigliere comunale".

Perché? Non c’è mica dietro una scelta d’impulso per lo ‘sgarbo’ subito alla ‘Sagra Polentara’, dove si sono dimenticati di lei per il taglio del nastro?

"Non scherziamo. Quello che è successo domenica è stato un dispiacere, non tanto per me, quanto per l’istituzione che rappresento, ma non centra nulla con la decisione di non ricandidarmi, che ho preso da tempo e di cui ho informato molti mesi fa gli amici di maggioranza".

Qual è il motivo allora?

"Quello del sindaco è il lavoro più bello del mondo e fino al 9 giugno lo farò al massimo delle mie possibilità, ma è anche un impegno totalizzante perché sul tavolo di un primo cittadino, nonostante la distribuzione delle deleghe, passano tutti i dossier del Comune. E io devo portare avanti pure la mia attività di imprenditore a capo dell’azienda che ho ereditato da mio padre (Carlo, spentosi nel 2006 a soli 59 anni, ndr), la ‘Meccanica Sorcinelli & Biondi’, che oltre a me e al mio socio occupa 14 dipendenti dei quali mi sento responsabile".

Insomma, una decisione dettata da motivi di carattere personale, senza nessuna frizione con i colleghi della maggioranza?

"E’ assolutamente così. Due incarichi importanti come quello di imprenditore e di sindaco potrebbero determinare l’impossibilità di continuare a portare avanti con la dovuta serenità il ruolo di primo cittadino e per questo, preferisco fare un passo indietro. Per gli ultimi 5 anni, comunque, non posso che ringraziare gli straordinari colleghi di giunta e di maggioranza e anche tutti i dipendenti comunali".

Di cosa va più fiero del suo quinquennio da sindaco?

"Di essere stato sempre vicino ai cittadini e, lasciatemelo dire, anche dei risultati raggiunti, nonostante il dramma del Covid e l’incremento vertiginoso dei costi energetici. Solo negli ultimi 14 mesi abbiamo portato a casa 4,6milioni di lavori pubblici con oltre 1,6milioni di finanziamenti esterni".

Un messaggio alla maggioranza e ai cittadini?

"Premesso che fino al 9 giugno, farò il sindaco a tempo pieno, agli amici di maggioranza rivolgo un enorme grazie per la straordinaria collaborazione che mi hanno fornito in questi anni, e ai cittadini dico che sarò sempre uno di loro e che anche dal di fuori dall’istituzione municipale continuerò a battermi per il bene di questo territorio, a partire dalla lotta contro l’ampliamento della discarica di Monteschiantello".