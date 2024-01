Sorcinelli sfonda con il suo profumo da Oscar

Un altro grande riconoscimento per il poliedrico artista mondolfese Filippo Sorcinelli, noto come il ‘sarto dei papi’ perché tra le sue creazioni ci sono anche gli abiti indossati da Benedetto XVI e Papa Francesco. E quella dei paramenti sacri è solo una delle espressioni in cui si traduce l’inventiva di Sorcinelli, che è anche un grande organista, direttore di festival di successo e realizza profumi originali nella fragranza e nel packaging.

E proprio dal mondo dei profumi arriva l’ultima affermazione dell’artista, che con la sua fragranza ‘Lascia ch’io pianga’ ha vinto il ‘Best Italian Niche’ dei Fragrantica Readers’ Choice Awards 2023, cioè il premio come miglior profumo italiano di nicchia del 2023 secondo i lettori di Fragrantica, il portale online che da oltre 15 anni racchiude tutte le fragranze sul mercato e che vive grazie all’entusiasmo di appassionati ed esperti che pubblicano recensioni e pareri in un continuo scambio di opinioni che testimonia la crescente popolarità di questo ambiente. Sono stati quasi 2milioni i voti coi quali i lettori della piattaforma hanno espresso le preferenze in fatto di profumi lanciati tra la fine del 2022 e il 2023 e il vincitore indiscusso tra quelli di nicchia italiani è risultato ‘Lascia ch’io pianga’ di Sorcinelli. Una fragranza unisex "dall’equilibrato mix floreale, che partendo dalle fresche note di gelsomino e gardenia si scalda in una tuberosa sensuale in cui si percepisce una nota di base di muschio, in un profumo che accontenta tutti i gusti".

Da sottolineare che ‘Lascia ch’io pianga’ non è l’unica creazione olfattiva dell’artista mondolfese posizionata ai vertici dei Readers’ Choice Awards. Nella categoria dei profumi di nicchia sono griffati Sorcinelli anche il secondo, il quarto e l’ottavo in classifica: rispettivamente ‘Haec Diesin’, ‘Dolcissimo Sollievo’ e ‘Lux Visionaria’. Inoltre, ‘Lascia ch’io pianga’ compare anche tra i migliori profumi unisex; e sono due i suoi prodotti inseriti tra i profumi di nicchia di tutti i tempi: ‘Opus 1144’ del 2015 e ‘Ennui-noir’ del 2016. L’artista, infine, è presente fra i Darkest perfume for men con ‘Trompette 8’ e ‘Né il giorno né l’ora’. Un apprezzamento del pubblico fantastico, che conferma il successo crescente delle creazioni di Sorcinelli, che con 3 store monomarca (a Roma, Milano e Mondolfo) si afferma come uno dei principali brand italiani della profumeria artistica. Sandro Franceschetti