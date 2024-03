Soria in fiamme, il Comune ricuce. Della Dora: "Nessuna bretella tra via Genga e lungofoglia Caboto"

Ieri l’assessore Mila Della Dora ha divulgato un comunicato, stampa pensando di sedare la violenta protesta esplosa tra i residenti di Soria, riguardo la variante di Largo Tre Martiri. Come? Della Dora farà la “proposta“ in Consiglio comunale di non prevedere la realizzazione della bretella “via Genga- Lungofoglia Caboto“. Inoltre ribadirà, in Consiglio comunale che approvata la variante con i 4 nuovi comparti, comunque la viabilità non subirà modifiche: Lungofoglia Caboto resterà a doppio senso.

Del resto Della Dora lo aveva già spiegato durante l’incontro con i residenti del Quartiere 9: "Se parte il lotto edificabile da 191 metri quadrati, la viabilità resta immutata". Di cosa parliamo? La variante urbanistica è stata contestata dalla gente soprattutto per il comparto centrale, cioè un’area oggi verde e alberata e che, passata la variante, invece, potrà essere edificabile. Nel comparto infatti potrebbe partire un lotto privato da 191 metri quadrati (due appartamenti) e un lotto del Comune di 495 metri quadrati (5 appartamenti). Se invece a partire fosse quest’ultimo, di conseguenza dovrebbe avverarsi una modifica della viabilità su via Agostini e Lungofoglia Caboto. Appunto quella contestata dai cittadini. Per mettere a tacere la protesta, forse l’assessore avrebbe dovuto affrontare il tema della capacità edificatoria del comparto centrale: verrà confermata? Oppure l’assessore ha intenzione di modificare la previsione viabilistica del Piano regolatore? Non è dato saperlo. Di seguito, pubblichiamo parte della nota dell’assessore: "È con una proposta che presenterà nel prossimo Consiglio comunale che l’assessore Mila Della Dora chiude la partita su largo Tre Martiri. L’area attorno alla rotatoria di Largo Tre Martiri è oggetto della delibera urbanistica che consentirà la riqualificazione della zona e in particolare con l’intervento anti-degrado sull’ex Suzuki, senza toccare la viabilità esistente.

La delibera è un’azione ‘anti-degrado’ su largo Tre Martiri" – continua la nota – e oggi aggiunge un impegno formale alle rassicurazioni già date ai cittadini di Soria durante la riunione che aveva convocato per coinvolgere il Quartiere: "La bretella su via Agostini non si farà - dice Della Dora -. Confermo quanto già annunciato: la viabilità della zona resta tale e quale, con lungofoglia Caboto a doppio senso di marcia. Non ci sarà alcuna variazione". "Non solo promesse – precisa Della Dora – ma fatti concreti che seguono la fase di ascolto e l’incontro pubblico convocato per recepire il parere dei soriani" che avevano chiesto un impegno per iscritto, e a cui "oggi rispondiamo con una proposta che sarà sottoposta all’emiciclo e che ci permette di chiudere il cerchio attorno a un progetto che partiva da un punto ben definito: valorizzare e riqualificare largo Tre Martiri".

Solidea Vitali Rosati