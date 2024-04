Soria, la lotta continua: "Se passa la variante facciamo ricorso al Tar"

Il Comitato "Soria Green" non molla. "Se la variante al Prg di Largo Tre Martiri passerà – riassume l’avvocato Rosalia Cipolletta –, il Comitato spontaneo è pronto a costituirsi giuridicamente e fare ricorso al Tar. Ad oggi conserviamo la speranza di un ritiro della delibera urbanistica invisa ai soriani. Del resto l’assessore, Mila Della Dora, ha riconosciuto che l’attuale Prg è vecchio: noi siamo d’accordo con l’assessore a tal punto che ci aspettiamo il ritiro della delibera visto che si basa su previsioni vecchie di oltre 20 anni". La sintesi è emersa all’indomani dell’incontro, tenutosi nella sala parrocchiale a Soria, tra Cipolletta, Michela Campanelli e Giulio Francalancia del Comitato (foto) e una cinquantina di residenti, per fare il punto sull’iter di approvazione e valutare eventuali contromosse alla variante. Anche perché la procedura viaggia spedita verso l’adozione: incassato il 4 aprile il parere positivo espresso dalla Provincia – rilasciato dopo 4 giorni dall’aver ricevuto la pratica –, il definitivo passaggio, in Consiglio, potrebbe essere il 18 aprile, ultima assemblea con Ricci, sindaco.

Pur avendo ottenuto la revisione viabilistica evitando, tra le altre cose, la chiusura parziale al traffico di Lungofoglia Caboto, i soriani del Comitato stanno continuando a raccogliere le firme per evidenziare all’amministrazione, anche futura, la propria contrarietà riguardo gli effetti che produrrà la variante. "E’ vero che hanno ridotto di quasi la metà l’edificabilità dell’ex Suzuki – dice Cipolletta –. Ma l’impatto paesaggistico, visibile dagli Orti Giulii, resta: i cinque piani non sono meno impattanti dell’ipotesi precedente. Inoltre abbiamo contattato il proprietario che dovrebbe costruire all’ex Suzuki: ci risulta che questi non abbia nessuna intenzione di partire. Per cui non è vero che risolviamo: la bruttura e il degrado, all’ingresso della città, rimarranno ancora per altro tempo, pur se passa la variante". Il Comitato è critico su tutta l’operazione. In particolare lo è perché con la variante si trasferisce edificabilità in un appezzamento di terreno, da 700 metri quadrati che oggi è verde e che, diviso in due lotti (uno privato e uno del Comune), un domani, potrebbe ospitare due edifici per circa 7 appartamenti. La pietra dello scandalo, quindi, è la conversione da verde ad edificabile, del lotto tra via Agostini e via Caboto: "Non siamo d’accordo – dice Cipollettetta – che si aggravi di problemi un quartiere per facilitare due privati i quali, al momento, senza variante, sono proprietari di alcune aree. Dall’approvazione della variante in poi, invece, potranno aver la possibilità di costruire nel lotto ex area verde. E’ talmente angusto dove il Comune vuole fare ’atterrare’ l’edificabilità che non c’è spazio per rispettare gli standard urbanistici (perde, parcheggi..). Per quadrare il cerchio l’amministrazione vuole far compensare questo deficit con due pezzettini di verde in via degli Eroi, davanti la chiesa di Soria. Ma quelli non sono mica due prati con le margherite: sono preziosissimi spazi usati dai residenti a parcheggio auto, visto che tutta la zona è carente di aree per la sosta"

Solidea Vitali Rosati