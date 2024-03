Soria, la politica corre dai residenti. Dallasta: "Il Comune ritiri tutto". Biancani: "Via Caboto resterà così"

Dagli striscioni di protesta alla discussione tra maggioranza e opposizione in commissione consigliare – oggi alle 13 – per arrivare alla resa dei conti, lunedì in Consiglio: mai una variante urbanistica ha fatto arrabbiare i cittadini come è riuscita a fare quella di Largo Tre Martiri. Dopo una settimana di passione la politica ha rizzato le antenne: se il centro destra oggi si presenterà in commisione con una documento dettagliato per chiedere l’annullamento della delibera invisa agli abitanti di Soria, Andrea Biancani, candidato sindaco della coalizione di centrosinistra, porta un ramoscello d’ulivo ai residenti di un quartiere, letteralmente in rivolta contro l’operato dell’urbanistica. "Ho parlato con l’assessore Della Dora e con il primo cittadino Matteo Ricci – osserva Biancani –. Garantisco, da candidato sindaco del centrosinistra, che via Lungofoglia Caboto non verrà mai, in nessun caso, né ora e né mai, chiusa al traffico". Ma ci sono le condizioni per fare una promessa del genere? "Sì, anche perché visti i tempi l’approvazione definitiva della variante, contestata dai soriani, avverrà, per forza di cose, con il nuovo Governo comunale. Non è poco se dico che via Caboto resterà aperta e lo dico per due motivi". Quali? "Primo: è giusto che ci sia una strada di deflusso dal quartiere di Soria verso Baia Flaminia e verso la statale. Il quartiere ha una viabilità difficoltosa: fatta di incolonnamenti nelle ore di punta. Inoltre via Caboto è una delle strade principali di accesso al Porto. Dobbiamo valorizzare le attività portuali e quindi dobbiamo garantire una viabilità all’altezza: via Caboto non sarà mai chiusa. Idem, non subirà modifiche via Agostini". Eppure il Prg vigente prevede la chiusura di Lungofoglia Caboto. Perché? "E’ solo una previsione. Ma non ci saranno le condizioni per attuarla perché ho spiegato che via Caboto è un’arteria fondamentale: piuttosto non realizzeremo la bretella via Genga/viaCaboto. E poi perché il piano particolareggiato del lotto da 495metri quadrati, quello di proprietà comunale, passerà in Consiglio comunale e quindi l’amministrazione può sempre entrare nel merito: via Caboto non sarà mai chiusa e chi costruirà sul lotto lo potrà fare nei limiti imposti dal Consiglio comunale".

Il centrodestra agirà, invece, subito: "Chiederemo il ritiro della delibera – osserva Giovanni Dallasta, a nome dei colleghi di opposizione –. Qualora non venisse accettato presenteremo un documento urgente per portare l’istanza di annullamento direttamente in Consiglio comunale. Nel nostro documento ci sarà anche l’impegno per un accordo del Comune con la cittadinanza, mirato alla modifica del Piano regolatore riguardante la bretella via Genga/via Caboto legata alla capacità edificatoria del comparto centrale affinché non diventi attuabile la chiusura di Lungofoglia Caboto, mai. Nostro obiettivo è inserire negli atti, da subito, una futura modifica del Prg che prevede la chiusura di via Caboto: il tutto per evitare che questo possa accadere fin da subito e per sempre".