Soria Tombaccia: vittoria storica del centrodestra con bassa affluenza

Soria Tombaccia è stato l’unico quartiere in cui la lista di centrodestra “Ascoltiamo Pesaro“ ha vinto sugli avversari ed è anche stato quello con la peggiore affluenza visto che è rimasto sotto con il 5,8% di partecipazione contro un 10,2% mediamente registrato negli altri quartieri. La vittoria del centrodestra è di quelle significative, arrivata a distanza di dieci anni, visto che nel 2019, la compagine a trazione Pd, aveva cannibalizzato ogni angolo della città, garantendosi la maggioranza in dodici quartieri su 12.

Per quanto l’affluenza sia stata bassa in generale – le elezioni di quartiere non hanno mai scaldato il cuore dei pesaresi – spicca che nel secondo quartiere più popoloso della città la partecipazione sia stata addirittura dimezzata rispetto alle altre parti: Soria Tombaccia conta 10.645 residenti contro il primato dei 12.792 abitanti di Montegranaro Muraglia. Chiediamo un commento a Michele Redaelli, coordinatore per il centrodestra della campagna elettorale nei quartieri e a Mauro Marinucci, presidente circolo Pd a Soria.

Il disamore verso il voto potrebbe essere scaturito dalla querelle sulla controversa variante urbanistica di Largo Tre Martiri? "La protesta di Soria per la variante – osserva Redaelli – a nostro avviso non è stata determinante. Non lo è stata neanche alle amministrative, ma ha dato un esempio chiaro del poco ascolto avvenuto nei confronti della città, messo in atto dalle amministrazioni di sinistra. Il nostro metodo che parte dall’ascolto, ha tutt’altro approccio ed ha trovato la stima di tanti cittadini. Altro fattore di novità è stata l’attenzione che “Ascoltiamo Pesaro“ ha garantito ad alcune zone, come Tombaccia e Santa Maria delle Fabbrecce, altrimenti dimenticate o marginalizzate dagli altri. È una vittoria – conclude Redaelli – fortemente voluta e costruita nel tempo: non è un incidente di percorso, come qualcuno vorrebbe insinuare, né è dovuta alla collocazione del seggio a Baia Flaminia, come in modo grottesco, il Pd ha provato a semplificare".

"La querelle sulla variante urbanistica di Largo Tre Martiri non ha influenzato – risponde a sua volta Marinucci –: basta vedere i numeri delle amministrative dove la lista di Biancani è andata molto bene. Invece abbasserei i toni sulla vittoria". Perché? "Soria per tradizione è un quartiere tra quelli contendibili insieme al Centro e al Porto. Lo scarto tra le fazioni è sempre stato di pochi voti. Invece credo che sia significativo il dato dell’affluenza: è chiaro che una riflessione sull’esigenza di far crescere la percezione del quartiere come punto di riferimento per i cittadini, sia da fare. La partita è in mano agli altri, ma noi siamo pronti a rimboccarci le maniche".