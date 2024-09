Soroptimist si riunisce Pesaro, città della cultura e delle donne

Educazione, formazione, cultura, sviluppo sostenibile, contrasto alla violenza e alle diseguaglianze, tutela dell’infanzia, salute e sicurezza alimentare, medicina: sono alcuni dei macro obiettivi su cui si confronterà a Pesaro il Soroptimist International d’Italia, l’organizzazione su base volontaria di donne impegnate in attività professionali e manageriali, che promuove l’avanzamento della condizione femminile, la realizzazione delle pari opportunità e i diritti umani. Nei giorni 20, 21 e 22 settembre sarà Pesaro ’Capitale della Cultura’ a ospitare il 127° Consiglio nazionale delle delegate, l’appuntamento annuale più importante nell’attività del sodalizio.

"Con entusiasmo il Club di Pesaro - spiega la presidente Patrizia Ammazzalorso - ha voluto raccogliere la sfida e si è impegnato per organizzare un evento che per tre giorni vedrà oltre 400 soroptimiste provenienti da ogni parte d’Italia, nonché diverse ospiti straniere, soggiornare a Pesaro con i loro accompagnatori per partecipare ai lavori e godere dell’offerta turistica e culturale della città. Il Consiglio nazionale rappresenta un momento significativo di incontro, scambio e conoscenza personale tra le socie. Eccezionale opportunità per riflettere sulle principali tematiche dell’associazione".

I lavori si terranno al Baia Flaminia Hotel. Denso il calendario con sessioni in cui si farà il punto delle attività svolte nell’ultimo anno sociale, condividendo e scambiando idee e progetti. A conclusione della tre giorni verranno elette le rappresentanti nazionali tra cui la presidente. La cerimonia inaugurale è prevista oggi alle 18 e sarà seguita dal confronto ’Pesaro, città della cultura e delle donne: istituzioni e professioniste si incontrano’, moderato dal presidente dell’Ordine dei Giornalisti delle Marche Franco Elisei e che vedrà protagoniste figure che rivestono ruoli apicali: la questora Francesca Montereali, la capo di Gabinetto del prefetto, Patrizia Savarese, la presidente del Tribunale, Lorena Mussoni, la presidente di Confindustria, Alessandra Baronciani, la direttrice della Biblioteca e Musei Oliveriani, Brunella Paolini, la sindaca di Borgo Pace, Romina Pierantoni, la presidente della Sagitta Arcieri Pesaro e consigliera nazionale Fitarco, Elena Forte.

Non mancheranno momenti dedicati a itinerari turistico-culturali, con visite guidate a Villa Caprile, Palazzo ducale, chiesa del Nome di Dio, sinagoga. Sabato sera, le delegate assisteranno a un concerto dei musicisti del Conservatorio al Teatro Rossini. Su scala nazionale, l’associazione conta 163 Club per oltre 5mila socie, ma ha ramificazioni in tutto il mondo. La mission del Soroptimist è realizzare progetti e creare opportunità attraverso la rete globale delle socie e la cooperazione internazionale affinché tutte le donne possano attuare il proprio potenziale. Ogni biennio, i vertici del Soroptimist nazionale e locale si rinnovano scegliendo progetti e obiettivi da portare avanti. Per il biennio 2024-25 la presidente nazionale Adriana Macchi ha optato, tra gli altri, per il tema ’Donne e sport’ tracciando un percorso ideale che da Parigi 2024 porterà a Milano-Cortina 2026.

Luigi Diotalevi