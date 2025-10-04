Soroptimist, vent’anni di impegno per le donne

La prossima tappa sarà l’intitolazione ad Alfonsina Strada, prima donna a correre il Giro d’Italia, della pista ciclabile Fano–Fenile lunga due chilometri e mezzo. La procedura è già stata avviata e l’inaugurazione è attesa nei prossimi mesi: un risultato simbolico, frutto anche dell’impegno del Soroptimist Club di Fano, che da vent’anni lavora per la parità di genere e il riconoscimento del ruolo femminile in ogni ambito della società.

Il club festeggia infatti i vent’anni dalla sua nascita con due giornate di celebrazioni, oggi e domenica 5 ottobre, alla presenza della presidente nazionale Adriana Macchi, delle istituzioni cittadine e delle autorità civili e militari. Un traguardo che segna la storia di un’associazione che dal 2005 è diventata punto di riferimento per tante donne fanesi e non solo, contribuendo con progetti concreti a cambiare il volto della città.

"Il nostro club – racconta la presidente Maria Cleofe Contardi – nasce da una costola del Soroptimist di Pesaro, con la volontà di creare uno spazio anche a Fano. In questi vent’anni abbiamo fatto moltissimo: dalla prevenzione della violenza di genere, con campagne come Orange the World e la donazione di stanze protette a polizia e carabinieri, all’educazione finanziaria rivolta alle donne, fino a convegni di medicina di genere che hanno toccato temi come l’osteoporosi e le malattie cardiovascolari".

Un impegno che ha lasciato tracce concrete: "Abbiamo arredato spazi accoglienti per le testimonianze delle vittime, promosso la memoria femminile con la stele dedicata alle 21 donne della Costituente, e abbiamo voluto portare l’arte in città grazie a socie come la scultrice Marisa Lambertini, che ha donato la statua Inno alla vita sul lungomare Sassonia. "Molto è stato fatto, ma il tetto di cristallo esiste ancora – conclude Contardi –. Per questo continuiamo a lavorare: perché alle donne sia garantita la stessa possibilità di accesso agli spazi decisionali e alle stesse opportunità degli uomini. Siamo parte di un esercito di donne che, in tutto il mondo, rema nella stessa direzione".

Il ventennale sarà dunque anche un momento per guardare al futuro. Sabato mattina l’appuntamento è nella Sala di Rappresentanza della Fondazione Carifano, con l’apertura ufficiale e l’inaugurazione della Sala Malatestiana al Museo Civico. Dopo un pranzo conviviale in centro, nel pomeriggio è previsto un itinerario tra i palazzi storici, le chiese e i cortili di pregio della città. La serata vivrà in piazza XX Settembre con lo spettacolo del gruppo storico "La Pandolfaccia", per poi concludersi con la cena al ristorante Angela. Domenica, infine, socie e ospiti si ritroveranno sul lungomare Sassonia per un caffè insieme e il "Pranzo dell’Amicizia" che chiuderà le celebrazioni. Un compleanno che non è solo memoria, ma anche rilancio di un impegno che dura da vent’anni.

Tiziana Petrelli