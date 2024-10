Sorpasso San Costanzo. E alle porte c’è lo scontro diretto

In Prima categoria la sesta giornata ha partorito sette vittorie, di cui due esterne e non sono mancate le sorprese. Al comando ora c’è Il San Costanzo mentre l’ex capolista Avis Montecalvo è scesa in seconda piazza (a meno 1) raggiunta dal Pantano e domenica prossima ci sarà il super match: Avis Montecalvo-San Costanzo. Il Tavernelle ha ritrovato il risultato (un punto) dopo 3 sconfitte. La partita della quarta giornata Nuova Real Metauro-Real Altofoglia rinviata per il maltempo verrà recuperata il 6 novembre alle 15.

I numeri. Sabato a Belforte all’Isauro è arrivata per l’Avis Montecalvo la prima sconfitta della stagione. Ora l’unica imbattuta rimane la neo capolista San Costanzo. L’unico club a non aver ancora gioito per i 3 punti è l’Apecchio, andato finora in gol solo una volta. Più gol di tutti gli ha invece segnati l’Avis Montecalvo (14) mentre la difesa che ha subito più reti è quella del Muraglia (18).

I commenti. "Il San Costanzo sta viaggiando con il vento in poppa – commenta il direttore sportivo della Nuova Real Metauro Andrea Berloni – ma anche le altre sono lì vicino, c’è molto equilibrio: l’ultima può vincere con la prima. La sorpresa è il Pantano, squadra con dei buoni valori tecnici e poi è sempre difficile giocare sul loro campo in erba sintetica. Riguardo noi, stiamo rispettando l’obiettivo di disputare un buon campionato. Vedo in difficoltà l’Apecchio che è andato a rete solo una volta e non ha mai vinto". Il successo del Piobbico ad Acqualagna (1-3) è commentato dal mister biancocelesti Giovanni Cipolla: "Abbiamo fatto una gran partita sotto tutti i punti di vista, sapevamo di incontrare una squadra forte costruita per vincere, ma penso che nell’arco dei 90 minuti i miei ragazzi siano stati superiori: venivamo da una sconfitta brutta, forse la peggior partita che potevamo fare, quindi bisognava essere quelli delle prime 4 giornate, e lo siamo stati, adesso bisogna dare continuità nei risultati per provare a fare qualcosa di importante". La classifica cannonieri 6 reti: Federico Benvenuti (San Costanzo), 3 reti: Cosimo De Gennaro (Pantano Calcio), Andrea Procaccini (Pantano), Giacomo Tiriboco (Atl. Mondolfo), Alessandro Gambelli (Falco Acqualagna), Matteo Dionisi (Tavernelle), Marseljan Mema (Avis Montecalvo), Mattia Pagnini (Pantano), Lorenzo Elezaj (Osteria Nuova) e Gianluca Boschetti (Avis Montecalvo).

La squadra della settimana

1) Mengacci (Maior), 2) Copa (Nuova Real Metauro), 3) Di Addario (Avis Montecalvo), 4) Radi G. (Tavernelle), 5) Rocco (Mercatellese), 6) Rossi (Audax Calcio Piobbico), 7) Pagnini (Pantano), 8) Creatore (San Costanzo), 9) Messina (Atletico Mondolfo), 10) Elezaj (Osteria Nuova), 11) Matteucci (Real Altofoglia). All. Pistarelli (San Costanzo). Arbitro Bacchiani di Pesaro (Tavernelle- Nuova Real Metauro).

Amedeo Pisciolini