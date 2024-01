Sorpresa a Casa Tabanelli. Arriva la Befana dell’Asi

L’Autoclub Storico Pesaro "Dorino Serafini", federato Asi da oltre trenta anni, ha iniziato il 2024, come da tradizione con la "Befana di Asi solidale". Il sodalizio intitolato al grande pilota pesarese per questo importante evento ha fin dalla sua 1^ edizione legato la "sua Befana" a "Casa Tabanelli", la struttura creata dal "Lions Club Pesaro" con il contributo fondamentale di Eros Tabanelli indimenticato imprenditore pesarese, collezionista di auto d’epoca e socio del "Dorino Serafini". Grazie alla sensibilità dei soci e non solo, il Direttivo del Club ha organizzato una raccolta di generi alimentari e di prima necessità da consegnare a "Casa Tabanelli", dove con il supporto e la gestione della Caritas, sono ospitati ed aiutati nel reinserimento in società persone indigenti o in difficoltà.

A Casa Tabanelli, i soci e simpatizzanti del sodalizio, sono stati accolti, intorno ai numerosi pacchi dono sistemati in precedenza, da Emilio Pietrelli in rappresentanza della Caritas Pesaro, dall’assessore allo sport Mila Della Dora e dal vicepresidente del consiglio regionale Andrea Biancani, presente anche il presidente dell’Associazione "Terra di Piloti e Motori", Alberto Paccapelo, oltre al presidente del Club Ferrari Pesaro e quello del Club Autostoriche Montefeltro, entrambi sempre sensibili oltre che amici alle iniziative del "Dorino Serafini". Dopo le foto di rito, l’altro momento importante della giornata, il presidente del Serafini, Danilo Crescentini ed il vice Fabrizio Chinè, hanno condotto la diretta streaming con il "mondo" Asi, con i sentiti ringraziamenti di rito e l’appuntamento per la Befana ASI 2025.

l. d.