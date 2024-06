Sorpresa delle urne, Urbino al ballottaggio. Gambini e Scaramucci sono testa a testa

di Francesco Pierucci

Urbino va al ballottaggio. Esattamente come dieci anni fa. Maurizio Gambini e la sua coalizione Città concreta hanno totalizzato il 48% ovvero 7 seggi su 20 e prevalentemente nei borghi. La città che verrà di Federico Scaramucci ha conquistato 45% delle preferenze totalizzate perlopiù in città. E come nel 2014 al centro c’è Maria Francesca Crespini con il 7,3% dei consensi, che ha pensionato la lista Cut liberi Tutti a favore di Futura. Gli urbinati dunque torneranno alle urne per eleggere il loro sindaco: la corsa, ora, è più aperta che mai.

L’ipotesi di un ritorno al voto non era preventivata o almeno i candidati non l’avevano palesata fino a metà pomeriggio di ieri quando, dopo uno scrutino partito lento (verso mezzanotte), sono arrivati i primi risultati. "Le prossime due settimane saranno decisive. È stato davvero un ottimo risultato. All’inizio dicevamo che avremo vinto al primo turno ma dall’altra parte abbiamo 2 candidati a sindaco e altre 220 persone nelle liste contro le nostre 80: quello che abbiamo portato a casa è un ottimo risultato, anche perché è normale che in questo grande numero ognuno ha un parente o un amico. Ora lavoreremo ancora di più – spiega Maurizio Gambini dalla sua sede del Sasso –. Quello di Urbino è un vero e proprio caso nazionale, una provincia sotto i 15mila abitanti che ha avuto la possibilità delle liste collegate e di poter eleggere 32 consiglieri comunali. Se non fossimo stati riconosciuti i consiglieri sarebbero stati 12 e una sola lista per ogni candidato a sindaco e noi saremmo stati molto favoriti. Come coalizione siamo contenti di aver ottenuto questo risultato per i nostri cittadini, al di là del fatto che li dovremo disturbare ancora per le prossime due settimane. Aver ottenuto il 48% dei consensi è un risultato importante. Non lavoreremo contro nessuno anche se abbiamo avuto una battaglia pesante verso di noi. Vogliamo lavorare per la città, le cose fatte sono tante, pensiamo alla questione provincia sul quale continueremo a impegnarci. Siamo sicuri che i cittadini che al primo turno ci hanno premiato ci sosterranno ancora perché conoscono il nostro impegno e la nostra passione".

"Ogni partita si gioca fino all’ultimo minuto, per questo adesso dovremo completare l’opera andando a realizzare il sogno di cambiamento di tutti gli urbinati – il commento di Federico Scaramucci poco prima delle 22,30 dalla sua sede elettorale –. Cambiare, soprattutto dopo 10 anni, non è mai facile ma spesso è la scelta migliore. Abbiamo disputato un ottimo primo tempo. Essere in un testa a testa con il sindaco uscente, che tutti consideravano imbattibile è un risultato molto importante. Gli urbinati hanno deciso che l’amministrazione della città si sceglierà al ballottaggio. La città e il territorio hanno dato un forte segnale di disponibilità al nuovo, al cambiamento: un sentimento che, dati alla mano, in città è già maggioritario. Io so bene di quale responsabilità mi sono caricato, se fra 15 giorni i miei concittadini decideranno di votarmi sarò il sindaco di tutti. Dedicherò la stessa attenzione sia al centro che alle zone fuori dalle mura. Abbiamo fatto una campagna elettorale incredibile, in cui le persone hanno capito che non basta posare soltanto il catrame e tagliare l’erba: tutti chiedono un progetto nuovo per la città. Questo primo risultato è della coalizione La città che verrà e di tutti i candidati delle liste che mi sostengono. Dei partiti che hanno lavorato con umiltà, passione e unità. A loro chiedo un ultimo fondamentale sforzo".

Maria Francesca Crespini per ora non si sbilancia, inizierà nelle prossime ore una serie di incontri con la sua squadra e gli elettori per decidere se e chi sostenere. Intanto dice: "I cittadini hanno capito che Urbino vuole cambiare amministrazione. Futura con il suo risultato più importante per raggiungere l’obiettivo che ci siamo posti durante la campagna elettorale: rilanciare la città portando un nuovo punto di vista nella gestione della pubblica amministrazione. Adesso è il momento dell’analisi e ci sarà il momento delle scelte".