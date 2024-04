S.Orso e Gabicce, che duello. Fermignano cerca continuità

Oggi in Promozione si ritorna in campo per la quartultima giornata del girone di ritorno. Sette le gare odierne che con l’arrivo dell’ora legale avranno inizio alle ore 16.

Sant’Orso- Gabicce Gradara. I locali cercano i punti per la conferma nei playoff, gli ospiti per uscir fuori dalla zona playout. "Mancando poco alla fine del campionato, ogni partita può pesare tantissimo- dice il mister del S.Orso Pierangelo Fulgini- e questa con il Gabicce sarà molto importante e nello stesso tempo difficile perché è una squadra che naviga in brutte acque ma ha grandi potenzialità". Il Gabicce Gradara con il nuovo allenatore in panchina, Nicola Capobianco, è chiamato a raggiungere la salvezza, possibilmente diretta. Per farlo deve recuperare quattro punti sul Villa San Martino (lo scontro diretto è favorevole al Gabicce Gradara) attraverso un calendario che propina su quattro partite ben tre trasferte. "La cosa positiva – dice alla vigilia mister Capobianco- è il recupero di gran parte degli infortunati, potrò contare su Tombari al centro della difesa e su Costa nel suo ruolo di esterno mancino. Solo Grandicelli è out". Arbitro Enrico Spadoni (Pesaro).

Fermignanese- Biagio Nazzaro. Il trainer della Fermignanese vorrebbe dare continuità alle 2 vittorie consecutive, conosce molto bene l’avversario avendolo allenato e con i suoi ragazzi che stanno attraversando un buon periodo di forma punta al massimo del risultato. Arbitro Romolo Bartomioli (Pesaro).

Villa San Martino- Atletico Mondolfo Marotta. "Entriamo nel mese finale di questo campionato e ogni partita è come una finale- dice il diesse del Villa San Martino Luca Bocci- dopo la pausa non è mai facile riprendere il ritmo ma dobbiamo essere pronti e pensare una partita alla volta senza guardare al risultato degli altri". Arbitro Paolo ferretti (Ascoli Piceno).

Barbara Monserra- Pergolese. "E’ Una partita importante- ammette il mister della Pergolese Max Guiducci- fare risultato a Barbara potrebbe farci centrare l’obiettivo salvezza con tre giornate d’anticipo, sappiamo però che è un avversario difficile e in casa ha messo sotto il Fabriano e anche altre, una gran insidiosa dove sono in palio punti pesanti, comunque sono fiducioso chiediamo solo continuità ai risultati". Arbitro Gianluca Persichini (Macerata).

Osimo Stazione – Valfoglia. "Si riparte dopo la lunga sosta- dice il dg del Valfoglia Andrea Rossi- per uno sprint di 4 partite finali che saranno il sale sia in testa che in coda di questo campionato Ripartiamo in trasferta contro l’Osimo Stazione per una partita che sarà difficilissima, di fronte ad una squadra che già all’andata ci ha messo in difficoltà e battuto. In queste ultime partite servirà tanta testa, applicazione e condizione fisica, conta solo la concretezza e poco altro". Arbitro Jacopo Alfonsi (S.Benedetto del Tronto).

Le altre: Marina-Moie Vallesina, arbitro Francesco Uncini (Jesi). Portuali Calcio Ancona- Castelfrettese (qui si gioca alle ore 14,30), arbitro Simone Malascorta (Jesi). Domani (domenica) si gioca Vismara- Fabriano Cerreto, la prima contro l’ultima.

Amedeo Pisciolini