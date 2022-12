Sorteggiate dieci ditte per il Palas Consegnato il progetto definitivo

E’ stato effettuato il sorteggio di dieci delle 120 ditte che avevano avanzato la candidatura per la gara d’appalto da 3,6 milioni di euro per il completamento del vecchio palasport di viale dei Partigiani. "Secondo le procedure del codice degli appalti – dice l’assessore Riccardo Pozzi – resteranno secretate sino al termine della procedura di gara. A fine gennaio, comunque avremo la ditta che completerà il palazzetto".

"Fino alla data di scadenza di presentazione delle offerte per la successiva procedura negoziata, le domande di manifestazione di interesse rivestono – sottolinea il Responsabile del procedimento architetto Maurizio Severini, che è anche dirigente del Servizio Opere Pubbliche – carattere di segretezza e quindi non sarà pertanto reso pubblico l’elenco delle ditte sorteggiate che saranno invitate a presentare offerta per la gara". Secondo l’assessore Pozzi la gara vera e propria si completerà entro il mese di gennaio per poter completare l’intervento di ristruttrazione e miglioramento statico entro la fine del 2023. Con questa gara d’appalto si arriva oltre i 9,5 milioni di euro complessivi di costo per il Comune e non secondari saranno i tempi previsti.

Dopo cinque o sei brutte figure il sindaco ha detto chiaramente che non farà nessuna previsione sui tempi del cantiere. Intanto va sottolineato che il progetto definitivo è stato completato e consegnato al Rup. Una volta scelta la ditta si potrà capire se tutto tornerà nei giusti binari.