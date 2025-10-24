Sos case popolari, famiglie in attesa di alloggio

Dalla graduatoria attualmente in vigore per l’assegnazione delle case popolari risulta che a Mondolfo e Marotta sono ben 32 le famiglie aventi diritto la cui domanda non può essere soddisfatta per mancanza di alloggi e di queste una ventina si trovano in condizioni finanziarie molto critiche.

Il capogruppo di minoranza consiliare Anteo Bonacorsi pone l’accento sull’emergenza abitativa che a suo dire si sta registrando nel quarto comune della provincia. "Sono necessari nuovi interventi per l’edilizia economico popolare, per andare incontro al bisogno dei nuclei a basso reddito, se non addirittura in condizioni di assoluta povertà. Nel nostro territorio attualmente ci sono una quarantina di alloggi e servirebbe quanto meno arrivare a 60 in un lasso di tempo relativamente breve. Risultato che può essere ottenuto attraverso due strade: chiedere all’Erap di acquistare e riqualificare immobili del centro storico di Mondolfo; oppure sfruttare la previsione urbanistica vigente che individua nei pressi del nuovo Conad di Marotta un’area destinata alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica per un totale di 1.368 metri quadrati".

"Certo – aggiunge -, la prima soluzione sarebbe da preferire, in quanto permetterebbe anche di riqualificare immobili adesso inutilizzati, di combattere lo spopolamento del centro e di non cementificare ulteriori superfici, ma è chiaramente più complessa, pertanto ben venga anche la seconda strada. L’importante è che la situazione si sblocchi e per questo mi appello in primo luogo al neo consigliere regionale Nicola Barbieri e poi all’intera amministrazione comunale, perché sollecitino Erap a programmare interventi nel nostro territorio. Trentadue famiglie in attesa di alloggio, delle quali 23 straniere e 9 italiane, rappresentano un dato molto alto, che impone una risposta".

Bonacorsi evidenzia anche un’altra necessità urbanistica: "Il nostro Piano regolatore è ormai obsoleto e non più rispondente alle esigenze di oggi. A 40 anni dalla sua redazione è indispensabile dettare nuove linee guida e visioni di sviluppo; non si può sempre procedere a colpi di varianti. E poi non è accettabile che le previsioni urbanistiche in vigore a Marotta nord siano ancora quelle stabilite dal Prg di Fano. Sono ben 11 anni che è avvenuta l’unificazione amministrativa e ad essa deve necessariamente seguire anche quella degli strumenti di pianificazione territoriale".

