Sos, mancano gli psichiatri "Assunzioni? Non pervenute"

"Grave carenza di psichiatri per i reparti di Psichiatria, i centri di salute mentale (Umee e Umea), i servizi territoriali e il dipartimento dei Disturbi alimentari". E’ quanto denuncia il vicepresidente del consiglio regionale Andrea Biancani (Pd) che ha anche presentato un’interrogazione: "Escluse nuove assunzioni, per ampliare l’organico bisognerà attendere il prossimo piano del fabbisogno dell‘Azienda sanitaria territoriale 1". Per Biancani le conseguenze sono "carichi di lavoro eccessivi per il personale, ritardi nei servizi per pazienti e famiglie e difficoltà a prendere in carico le persone. Purtroppo, a fronte di un incremento generalizzato della domanda di questi servizi, si assiste ad una progressiva diminuzione di medici nell’unità operativa complessa di Psichiatria di Pesaro e Fano e nell’unità dipartimentale Disturbi del comportamento alimentare".

E ancora Biancani: "Purtroppo, non ci saranno integrazioni di organico. La grave carenza di psichiatri sta rallentando e allungando le liste di attesa, costringendo spesso le famiglie ad andare dal privato. Occorrerà attendere il nuovo piano del fabbisogno del personale, che sarà pronto tra diversi mesi, per vedere pubblicati i bandi di concorso. L’organico ottimale della struttura di Psichiatria di Pesaro e Fano, dovrebbe essere di 28 psichiatri ma, al momento, sono solo 10, più il primario. Gli psichiatri in organico sono chiamati a gestire i ricoveri ospedalieri e ad occuparsi dei percorsi terapeutici territoriali presso i centri di salute mentale dell’assistenza nei centri diurni (gestiti da associazioni e cooperative come ad esempio Cei, Alpha e T41), nelle strutture riabilitative residenziali extra-ospedaliere e nelle carceri. Per carenza di personale sono già state chiuse le sedi distaccate nei comuni di Pergola, Fossombrone, Mondolfo e Vallefoglia, togliendo servizi all’entroterra".

"La mancanza di psichiatri sta creando difficoltà anche al centro per i Disturbi del comportamento Alimentare che, a causa della pandemia, negli ultimi anni ha registrato il raddoppio dei casi e in particolare di quelli più gravi. Attualmente a disposizione c’è un solo psichiatra la cui assenza, per ferie o malattia, comporta il blocco di parte dei servizi, a cominciare dalle prime visite necessarie alla presa in carico del paziente".

an. mar.