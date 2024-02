Sos parcheggi in centro: "Più posti per i residenti"

Sos parcheggi e viabilità in centro storico: sul tavolo di sindaco e assessori c’è una nuova lettera firmata dal presidente del comitato ‘Residenti del Centro Storico’, Omar Toni, che chiede di migliorare la gestione dei posti e della viabilità all’interno delle mura. L’analisi della situazione parte da una constatazione: il problema dei parcheggi nel centro storico "si protrae da anni senza soluzioni" ed "è stato accentuato dai progetti di riqualificazione (piazza marcolini e piazza costa ndr) i quali hanno, purtroppo, portato alla riduzione delle aree di sosta", con tanto di "parcheggio selvaggio" che contrasta con il decoro urbano.

"Oggi per chi abita in centro e per chi è proprietario di immobili raggiungere con un veicolo la propria abitazione in ztl e all’interno della cinta muraria non è semplicissimo, mentre questa possibilità dovrebbe essere considerata un’esigenza prioritaria, non un privilegio o una comodità sacrificabile". Soprattutto se si pensa che le "continue penalizzazioni a cui sono costretti i residenti (tra cui anziani e con ridotte capacità di mobilità, famiglie con bambini...", alla fine influiscono "sullo spopolamento del centro storico".

Le proposte del Comitato sono di "estendere, dove possibile, l’occupazione di nuovi stalli dedicati alla residenza, allargando la ztl" oppure o ricavandone di nuovi anche nelle immediate vicinanze alla zona a traffico limitato. Inoltre, il Comitato propone di allargare "la fruizione della ztl a tutti i residenti interni alla cinta muraria del centro storico, concedendo convenzioni particolari, con attivazione di videosorveglianza ai varchi".

Altre indicazioni suggerite sono il rilascio ai residenti di "permessi idonei e temporanei per l’accesso, nonché la sosta gratuita, anche in zone limitrofe al centro storico con stallo blu durante le manifestazioni di carattere pubblico. Come accade in altre città italiane, si chiede anche "di attivare un’adeguata politica per le auto elettriche quali, ad esempio, la sosta gratuita in spazi a pagamento", nonché il posizionamento di colonnine di ricarica nel centro storico. Fra le altre proposte, ci sono "l’eliminazione delle sottozone", la "revisione razionale dei sensi di marcia attuali e la corretta interazione di questi con le attività commerciali", "la realizzazione di parcheggi scambiatori", la verifica dell’effettiva funzionalità e messa in sicurezza dei marciapiedi, troppo spesso ingombri da impedimenti "tra i quali l’ arredo dei dehors".

Il Comitato, "deluso dalla mancanza di confronto con gli amministratori", sollecita, infine, un tavolo di lavoro, anche in considerazione della presentazione, a febbraio, del progetto dei parcheggi in centro storico.

Anna Marchetti