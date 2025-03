Sos Taxi, al servizio di chi ha bisogno

"Il servizio di trasporto "Sos Taxi" è messo a disposizione dei cittadini anziani e portatori di handicap che hanno bisogno di essere accompagnati con un mezzo di trasporto per fare analisi, visite mediche, terapie, dialisi, ma anche per la spesa o andare alla Posta – spiega la presidente dell’associazione Gabriella Moretti -. Un servizio nato 33 anni fa per aiutare gli anziani che magari sono rimaste sole: cerchiamo di essere praticamente sempre a disposizione. Ad oggi siamo sette volontari e i trasporti effettuati nell’ultimo anno sono oltre 5mila. La richiesta aumenta ogni anno. Per usufruire dei servizi basta iscriversi all’associazione, per un costo di 20 euro e chiediamo qualche piccolo contributo per il mantenimento del servizio che riusciamo a sostenere grazie a donazioni e aziende sponsor".