Sospetto tradimento. Duello rusticano in centro

Violenta lite ieri pomeriggio in via San Francesco, di fronte al Santuario delle Grazie. Alcune persone di nazionalità peruviana, tra cui due donne, e due uomini, si sono affrontate con pugni, calci e urla dopo un presunto tradimento. Non è chiaro perché si siano incontrati proprio in strada, ma è certo che è stato necessario far intervenire la polizia per riuscire a separarli vista la veemenza della discussione. Uno dei due uomini ha preso un pugno in faccia ma non è chiaro se dalla moglie e da altri. La lite era talmente cruenta che i passanti, spaventati, hanno chiamato precipitosamente la polizia. Sul posto sono intervenute due auto delle volanti perché la lite tra donne e uomini non accennava a placarsi. I protagonisti apparivano incuranti di mettersi in mostra in strada, anzi sembrava che per loro fosse del tutto normale regolare i conti sotto gli occhi di tutti.

Portati in questura, sono stati tutti identificati. Chi ha preso il pugno in faccia, potrà procedere con querela di parte contro chi lo ha aggredito ma fino a sera nessuno aveva presentato querela. E per la cronaca, incidente stradale ieri pomeriggio lungo la Montelabbatese con un’auto che si è scontrata con un motociclista. Questi è volato nel fossato laterale ed ha riportato una serie di ferite. E’ stato portato in ospedale. Altro incidente anche a Macerata Feltria ieri mattina con intervento dell’eliambulanza per la presenza di un ferito grave.