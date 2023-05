"Sosta: Marotta più cara di Bologna"

MONDOLFO

"Costa più un giorno di sosta a Marotta che a Bologna tazione, e al lido degli Estensi un giorno di parcheggio costa 4 euro contro gli 8 di Marotta". Ad affermarlo è Guglielmina De Angelis, di Bologna, che scrive: "Nel fine settimana sono stata a Marotta dove da diversi anni trascorro l’estate e ho visto tutte le strade zona mare tappezzate di strisce blu. Non mi sembra un modo per incentivare il turismo, io infatti dal prossimo anno cercherò altri lidi. Se il pagamento della sosta è comprensibile in centro, lo è meno nelle zone periferiche. Il discorso di favorire il turn over è un falso problema. Si è voluto tassare il mare e fare cassa. Con tariffe nemmeno economiche".