Pesaro, sosta sempre più selvaggia lungo la statale 16: bagnanti a zig zag, multe e proteste

Pesaro, 17 luglio 2023 – Auto incolonnate, pullman, scooter, bagnanti a piedi con dei canotti già gonfiati che attraversano la strada con bambini al seguito, zig zag per evitare gli scooter parcheggiati ovunque, i furgoni dei fornitori che sono ancora in mezzo alla strada per scaricare. Si fa presto a dire ’andate nella spiaggia libera di Sottomonte’ , il problema è arrivarci sani.

Anche ieri, tra le prime vere domeniche di caldo e sole, c’è stato il tutto esaurito nella spiaggia che va dall’ex Crista a Fosso Sejore, dove si alternano bagnini e spiaggia libera. Migliaia di auto sono state parcheggiate ai lati della Statale e non c’era la possibilità per gli automobilisti di avere più spazio a destra per non ingombrare la carreggiata.

Così il traffico sulla statale doveva seguire un percorso centrale ristretto per evitare di urtare le vetture parcheggiate o addirittura travolgere i tantissimi pedoni che attraversavano la strada ovunque si trovassero senza andare a cercare le strisce pedonali. A metà mattinata sono stati chiamati anche i vigili urbani per far rimuovere delle vetture che rappresentavano un pericolo per l’intera circolazione e sono state elevate alcune contravvenzioni alle auto parcheggiate davvero male. Si parla di una ventina di verbali ma è un dato che va confermato. Non c’è stata la strage di contravvenzioni, altrimenti i numeri sarebbero stati davvero molto alti.

Il problema si ripropone ad ogni stagione estiva e sembra non esserci soluzione definitiva. Sono stati ricavati parcheggi grattando e ripulendo le pendici dell’Ardizio ma è poca cosa. Un’alternativa può essere la navetta che da San Decenzio collega in maniera gratuita alla spiaggia di Sottomonte ma non appare risolutiva. Le auto continuano ad esser straboccanti sulla Statale.

Salvataggio di un bagnante

Intanto ieri alle 14.30, proprio nella spiaggia libera di Sottomonte, un bagnante di 50 anni, presumibilmente dell’Est Europa, ha rischiato di annegare. Lo ha salvato un ragazzo di 24 anni, Emanuele Lorenzetti di Fano, che si trovava vicino al malcapitato: "L’ho visto perdere il salvagente e finire con la testa in giù nell’acqua. In quel punto c’è una profondità di due metri e mezzo, essendoci un’insenatura tra due scogli. Quando ho capito che l’uomo non ce l’avrebbe fatta da solo, l’ho afferrato e sostenuto. Nel frattempo è arrivato un bagnino col moscone ma non è stato possibile utilizzarlo. Abbiamo portato l’uomo a riva e tranquillizzato. Non è stato necessario il 118".