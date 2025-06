Šostakovic, Boccherini e Bach. Torna MUN con i migliori interpreti

Tre appuntamenti monografici – dedicati a Šostakovic, Boccherini e Bach – e due serate per esplorare i mondi musicali più affascinanti, con l’obiettivo di approfondire il rapporto tra artista e mecenate. Questo il programma della decima edizione di MUN Music notes in Pesaro, dal 2 al 30 luglio, su iniziativa del Comune di Pesaro con AMAT e il progetto artistico di Eugenio Della Chiara.

2 luglio sarà il Quartetto Noûs, punto di riferimento per l’interpretazione dei quartetti di Dmitrij Šostakovic, a sviscerare il rapporto drammatico tra musicista e committente, in costante contrasto tra istanze espressive personali ed esigenza di rispondere a pressanti canoni politico-estetici.

9 luglio Michele Marco Rossi, estroso violoncellista tra i più significativi della scena contemporanea, metterà in relazione autori vissuti in epoche e in contesti profondamente differenti fra loro: da Dall’Abaco a Marino, passando per la Sonata di Hindemith e quella – superba incompiuta - di Prokof’ev.

L’Ensemble Aurora ed Eugenio Della Chiara si confrontano con preziose pagine di Boccherini – mercoledì 16 luglio – utilizzando strumenti originali, tra cui una rara chitarra a sei ordini costruita da Joséf Pagés nel 1805.

Luigi Boccherini trascorse i suoi ultimi anni a Madrid nell’affannosa ricerca di un mecenate individuato nel Marchese di Benavente, nobile amante della musica e appassionato chitarrista: fu per lui che il maestro lucchese elaborò i suoi quintetti per archi e chitarra. I tre quintetti in programma riflettono tutta la complessità dell’arte di Boccherini.

Cecilia Cartoceti, Nicoletta Pignataro e Sebastiano Severi presentano, mercoledì 23 luglio, le Variazioni Goldberg di Bach in una trascrizione per trio d’archi di questo capolavoro bachiano, in cui violino, viola e violoncello si propongono di mostrare, sotto una luce nuova, il materiale musicale originariamente pensato per clavicembalo.

MUN si conclude, mercoledì 30 luglio, con un recital del baritono Matteo Mancini, accompagnato al pianoforte da Elisa Cerri, in un’indagine sulla capacità della musica di raccontare il rapporto tra l’uomo e il potere: un tema ricorrente attraverso i secoli in grado di affascinare i compositori più diversi, da Händel e Mozart fino a Castelnuovo-Tedesco e Rachmaninov.

Biglietti 8 euro. Info e biglietteria Teatro Sperimentale, AMAT e circuito vivaticket. I concerti si tengono a Palazzo Gradari alle ore 21.15.

ma. ri. to.