Sostegno al turismo dall’Ambasciata a Parigi

L’Ambasciata d’Italia in Francia ha ospitato Urbino e le Marche. Il 14 e il 15 novembre nella sede dell’Ambasciata e del Consolato Generale si sono svolti incontri che hanno grande potenziale per la promozione turistica. L’occasione è stata la “Settimana della Cucina Italiana“; il 14 a Parigi è arrivato anche il Ministro Francesco Lollobrigida. La Regione Marche era presente con il governatore Francesco Acquaroli e alcuni Comuni. Tra questi Urbino che ha colto l’opportunità per rafforzare la propria immagine. "Per noi – ha detto Roberto Cioppi, assessore al turismo della città – sono state due giornate importantissime. Abbiamo presentato Urbino in più occasioni e stabilito contatti per programmi a scadenza abbastanza ravvicinata. Con la Console Generale d’Italia, Irene Castagnoli, abbiamo stabilito di pianificare degli eventi nel corso della prossima primavera. Cibo, benessere, stile di vita, arte e paesaggio saranno i temi su cui punteremo. E’stato significativo l’incontro con l’Ambasciatore d’Italia presso l’Unesco Liborio Stellino (foto, con Vetri e Cioppi): si offrono opportunità per fare progetti con il soggetto che tutela il Patrimonio Mondiale. Ringraziamo la Regione per il supporto che ci ha fornito anche in questa occasione".

"A Parigi – aggiunge il Vicesindaco Marianna Vetri – abbiamo ripreso i rapporti con la città di Blois, con cui Urbino ha stretto amicizia da tempo, ma gli anni del Covid ci avevano impedito di progredire col progetto di gemellaggio. Abbiamo incontrato il consigliere delegato ai rapporti internazionali Cedric Marmuse. Nei prossimi mesi vogliamo arrivare alla firma dell’accordo".

fra. pier.