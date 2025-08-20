"Sostengo Matteo Ricci, il territorio va difeso"

Per l’entroterra alle elezioni regionali di settembre ci sarà anche Andrea Sartori, 51 anni, imprenditore del settore agroalimentare e attuale capogruppo di minoranza del Comune di Macerata Feltria, dove ha in curriculum anche 10 da assessore ad attività produttive e agricoltura.

"Mi candido con la lista civica Progetto Marche Vive, un progetto politico che esisterà anche dopo le elezioni proprio perché espressione dei cittadini e delle loro istanze. Sosteniamo Matteo Ricci con un progetto che nasce dal territorio e da sensibilità moderate e riformiste che partono da un’area di centro. Oggi c’è necessità di difendere le aree interne, da un punto di vista dei servizi come la viabilità, le scuole e la politica fiscale riferita soprattutto a micro e piccole imprese, quelle con 5-10 addetti, che resistono e fanno impresa qui".

Lo spauracchio è quello dello spopolamento: "Serve tutela e considerazione per l’entroterra, soprattutto dopo l’uscita del documento di programmazione sulla Strategia delle Aree Interne che prevede per alcuni comuni un accompagnamento al declino. Così non va e c’è necessità di prendere in mano la tematica. Posso portare un semplice dato: Macerata Feltria in quindici anni ha perso 200 abitanti, passando da 2.100 a 1.900. Così diventa difficile per i piccoli paesi, serve invertire la rotta. Penso alla sanità per esempio. I cittadini vogliono risposte: entrambe le parti politiche facciano ammenda e invece di rimandarsi le colpe si facciano proposte per dare soluzioni concrete al territorio. Non promesse ma scelte attuabili. La situazione attuale non è accettabile, si sta andando verso una società dove si cura solo chi ha possibilità economiche. Questa sarà una nostra battaglia".

Altro punto dolente sono le scuole: "È un problema importante – commenta Sartori – perché i problemi di spopolamento partono sempre dal problema di densità abitativa che porta a chiudere i servizi. Ma i paesi non sono solo numeri, dove ogni tanto si paventa l’idea di chiudere qualcosa o trasferire classi e scuole. Dobbiamo attuare una politica che incentivi professori e dirigenti a venire nelle piccole scuole. Per le scuole superiori, invece, va pensata una politica che garantisca il diritto allo studio anche alle famiglie più distanti. Se si pagano 700 euro all’anno per il trasporto scolastico tutto a carico delle famiglie rischiamo di avere una istruzione per ricchi proprio come la sanità".

Andrea Angelini