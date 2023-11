Sostenibilità. Aziende a lezione dalla Bcc Fano

Così come le abitazioni anche le imprese dal 1° luglio 2024 dovranno mettersi in regola con la certificazione della sostenibilità. Occorrerà infatti rispettare la direttiva europea Corporate sustainability reporting directive (Csrd). Questa introduce nuove regole per la rendicontazione di sostenibilità e amplia la platea di imprese tenute a divulgare informazioni in merito. Ecco perché la Bcc Fano ha promosso l’appuntamento "Esg: tra necessità e opportunità", richiamando al Teatro della Fortuna rappresentanti dei vertici del Gruppo bancario Iccrea ed esperti a livello nazionale. La Direttiva europea prevede l’obbligo di trasparenza per tutte le aziende e gruppi che rispondono ad almeno due dei requisiti fra numero di dipendenti superiore a 250 unità; fatturato superiore a 50 milioni e attivo nello stato patrimoniale superiore a 25 milioni. Importanti aziende come Techfem e Profilglass hanno già cominciato a ragionare in quest’ottica, èstato sottolineato.