Sotto i ponti quintali di legname Il pericolo delle ’dighe’ naturali

Ci sono quintali di legname trascinato dalle piene di inverno e primavera scorsi che ostruisce i ponti di Pesaro. In particolare, stanno creando una diga sotto quello della statale Adriatica, sul fiume Foglia. L’assessore Belloni dice: "Purtroppo non è stato possibile intervenire prima ma abbiamo già pronti circa 20mila euro per la rimozione e lo smaltimento delle macerie trascinate giù dalle piene e dalle alluvioni. Abbiamo già fatto qualcosa ma resta da togliere il prima possibile il quantitativo sotto quel ponte. Riduce indubbiamente il letto del fiume e aumenta la pericolosità in caso di altre precipitazioni. Quindi è tutto pronto per agire in urgenza al fine di rimuovere tutto e non solo sotto quel ponte".

Se non si provvederà alla pulizia del Foglia in breve tempo, tutto il legname che si è ammassato rappresenterà un pericolo esondazione non da poco. Con questa diga naturale formata da tronchi e rami, il letto del fiume si alzerà e la possibilitòà che possa uscire dagli argini aumenterà di pari passo. L’assessore Belloni aggiunge: "Non perderemo tempo".

Poco prima del ponte, c’è un cantiere aperto per la realizzazione delle piattaforme di sostegno del nuovo ponte ciclopedonale che collegherà la Tombaccia col parco 25 Aprile e il centro città. La pista ciclabile esistente, che si snoda dal ponte vecchio, è stata chiusa ed è diventata una giungla visto che non c’è stata più manutenzione. La gente continua a passarci in bicicletta dopo aver abbattuto le transenne che la chiudono per i lavori. Anche lungo la pista ciclabile ci sono tantissimi tronchi lasciati lì da mesi. E il loro numero non diminuisce, anzi. Stanno aumentando perché non c’è alcuna manutenzione malgrado la possibilità di nuovi acquazzoni che possano complicare maggiormente le cose.

E dire che c’è una norma appena approvata (firmatario il deputato Mirco Carloni) che permette agli agricoltori di raccogliere il legname depositato naturalmente – in seguito a eventi atmosferici – nell’alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare. E non costa niente. Lo fanno gratis in cambio del legname.