Sotto i Torricini festa per Pasqua. Mostre, mercatini e non solo

Tante le iniziative che coloreranno la Pasqua a Urbino dal Sabato Santo fino al Lunedì dell’Angelo, il cui programma è stato presentato in anteprima ieri alla stampa dall’Amministrazione assieme alle associazioni Club Iddu e Pro Loco, da anni partner degli eventi primaverili. "Quest’anno abbiamo un programma un po’ più ricco del solito – spiega l’assessora agli eventi Lara Ottaviani – che prevede animazioni, mercatini, laboratori, musica con DJ set, allestimenti artistici, mostre e una caccia al tesoro dedicata alle uova. Cominciando dalle mostre, saranno aperte tutti i giorni, anche domenica e lunedì, le mostre della Scuola del Libro, così come l’esposizione ‘Raphael Urbinas’ e l’interno della Fortezza Albornoz". Aperti anche tutti i musei cittadini, da Palazzo Ducale agli Oratori, da Casa Raffaello al Museo Diocesano.

Da sabato a lunedì, in piazza San Francesco sarà allestito un piccolo villaggio dalle tinte lilla, dedicato ai prodotti a base di lavanda e varie vetrine di negozianti del centro esporranno delle ‘Uova d’artista’ giganti, decorate da artisti locali. "Ne abbiamo ancora alcune e se ci sono esercenti interessati – spiega Nicola Betti, presidente della Pro Loco – possono contattarci. Poi, nei tre giorni, sotto i portici di corso Garibaldi saranno presenti oltre trenta espositori di oggettistica, libri, dolciumi e altro, per la consueta iniziativa dei mercatini ‘Batanai tra le mura’, che visto il numero di bancarelle sarà in parte anche fuori dal porticato, e che si ripeterà anche la settimana successiva dal 25 al 27 aprile. Per Pasqua, diversi saranno i banchi con prodotti a tema pasquale". Il 19 e 20 aprile pomeriggio e il 21 mattina inoltre si esibiranno dei Trampolisti pasquali itineranti con accattivanti acrobazie e consentiranno a tutti di scattare selfie per un ricordo della città. Non mancherà un po’ di movida per i giovani: "Sabato 19 come assessorato alle Politiche Giovanili – dice l’assessora Elisabetta Foschi – tornerà ‘After’, l’iniziativa al cortile del Collegio Raffaello che ormai accompagna le maggiori feste e gli eventi cittadini: dalle 23,30 fino alle 3 di notte grazie all’associazione Auser si ballerà con musica e dj set".

Lo stesso giorno, dalle 17 alle 19, in Piazza della Repubblica, sotto il portico del Collegio Raffaello, si svolgerà un laboratorio pasquale per bambini (e per chi ancora si sente tale). Per i più piccoli ci sono le iniziative della associazione Club Iddu: "Lunedì 21 aprile, nel cortile del Collegio Raffaello – spiega il presidente Fabio Paolucci – è in programma la settima edizione della ‘Caccia alle uova’: si inizia alle 10,30 con l’apertura dei laboratori e varie attività di gioco e letture per i più piccini. I laboratori e le attività sono gratuiti, aperti a cittadini e turisti. Si chiede una quota di partecipazione solo per la ‘Caccia alle uova’, dove ogni bambino partecipante riceverà un uovo di Pasqua anche se non vincerà la divertente competizione".

