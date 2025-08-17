Scoperti crostacei nei sotterranei di Urbino

Urbino, 17 agosto 2025 – Nei sotterranei del Collegio Raffaello c’è vita animale: all’interno della galleria recentemente studiata, mappata e rilevata dal Gruppo speleologico urbinate sono stati scoperti degli esemplari di niphargus, un piccolo crostaceo che vive nelle grotte d’Europa e del Medio Oriente. Il piccolo niphargus, una specie di gamberetto bianco, quasi trasparente, delle dimensioni massime di qualche centimetro, si trovava nella condotta situata in parte sotto a via Battisti e in parte sotto al Collegio Raffaello, esplorata parallelamente alla cisterna scoperta di recente, con la quale è ancora in corso lo studio di un eventuale collegamento. Il niphargus è un animale simbolo delle grotte, al pari dei pipistrelli: "Vari gruppi speleologici – spiega Enrico Sacchi, presidente del Gsu – lo usano come simbolo, perché vive solo in ambienti sotterranei, in acque dolci. È un indicatore della qualità dell’acqua, vivendo negli ipogei privi di inquinamento. In passato lo abbiamo trovato anche nella condotta di Santa Lucia; nella condotta del Collegio ce n’era più di uno e si trovavano nella parte terminale del tunnel".

Nel 2023 è stato eletto “Animale di grotta dell’anno“ dagli speleologi italiani. Il genere niphargus è ampiamente diffuso, con oltre 425 specie in Europa, dalla penisola Iberica alla Gran Bretagna, fino in Asia, ai massicci montuosi dell’Iran. In Italia ci sono oltre un centinaio di specie note o in corso di descrizione e la nostra penisola è, insieme all’area balcanica, uno dei centri di maggiore biodiversità per questo genere. Si tratta di animali ciechi, depigmentati, spesso con particolari organi di senso sviluppati per vivere nel buio; il loro aspetto insolito, simile a quello dei gamberetti, ha attirato l’attenzione di biologi, speleologi e naturalisti già dal 1584. E anche a Urbino il niphargus non manca.