Sotto la lente le sponsorizzazioni e la Fiera di Campanara

E l’indagine a tutto campo della Procura riguarda anche gli sponsor. Gli inquirenti, su ordine dei magistrati, hanno voluto anche tutta la documentazione che riguarda le sponsorizzazioni della società Tomasucci nei confronti del Comune. Hanno raccolto ogni traccia utile che concerne un’eventuale autorizzazione a pagare direttamente enti privati chiamati ad organizzare gli eventi pubblici affidati dal Comune. Agli investigatori interessano anche i documenti, di qualunque natura essi siano, che portano la firma del Comune di Pesaro e che riguardano la Fiera di Campanara dove attualmente si trova la sede della società di Tomasucci.

Gli inquirenti vogliono approfondire anche le sponsorizzazioni di Riviera Banca nei confronti del Comune e, anche in questo caso, l’esistenza o meno di autorizzazioni ad effettuare un bonifico direttamente a chi organizza gli eventi. Nel caso specifico, l’istituto di credito era finito all’attenzione, pur non avendo ovviamente responsabilità, per il contributo concesso per il Palio dei Bracieri e riscosso direttamente da Opera Maestra. Sono oggetto di attenzione da parte degli investigatori anche le sponsorizzazioni relative alla decima edizione del festival Popsophia, che si è svolto a luglio di due anni fa e, sempre per il 2022, le sponsorizzazioni ricevute per l’evento "Candele sotto le stelle" di agosto del 2022. Anche in questo caso gli inquirenti vogliono verificare che ci fosse una forma di autorizzazione ad un pagamento diretto da parte dello sponsor nei confronti dei privati incaricati di realizzare l’iniziativa.

ant. mar.