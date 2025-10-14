Sotto l’albero cercasi sponsor. Aperto il bando per ’vestire’ le varie iniziative di Natale

L’amministrazione comunale alla ricerca di sponsor per gli eventi di Natale 2025. Dopo aver annunciato la data di accensione dell’albero, in programma quest’anno il 29 novembre, il Comune di Pesaro apre ora il bando per trovare aziende o privati che vorranno sostenere le iniziative natalizie e "vestire" il palco centrale della piazza con una grafica dedicata, dove si terrà il cuore degli eventi.

"Un modo elegante per sostenere la città ma anche per farsi notare dalle migliaia di persone che raggiungono il centro storico per assistere alla atmosfera del Natale - spiegano il sindaco Andrea Biancani, il vicesindaco assessore alla Cultura e al Turismo Daniele Vimini e l’assessora alle Attività economiche Francesca Frenquellucci -. Un’idea semplice ma efficace, che coniuga visibilità per il brand e cura degli allestimenti natalizi, mantenendo alta l’attenzione sull’identità e la qualità degli eventi in programma".

Le domande per partecipare al bando potranno essere presentate entro il 30 ottobre e la sponsorizzazione prevede una serie di modalità tra cui scegliere. Tra queste ci sono spazi pubblicitari su uno o tutti i lati della piazza, l’inserimento del marchio aziendale nei materiali di comunicazione e l’opportunità di presentare proposte promozionali personalizzate. Gli importi di sponsorizzazione partono da 1.000 euro più iva per il solo inserimento del marchio nei materiali promozionali fino a 6.500 euro per il pacchetto completo sui tre lati. Info e dettagli sono disponibili sull’Albo pretorio e nel sito del Comune di Pesaro.