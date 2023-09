Sotto le luci le inedite ’imprese’ di Federico

Nella serie "Pesaro Storie", proposta dalla Società pesarese di studi storici, stavolta si parla di araldica ducale. Domani 2023 alle ore 17,30 nella sala convegni (g.c.) di Confindustria Pesaro e Urbino (via Cattaneo, 34 - Pesaro) Antonio Conti commenta il suo recente studio "Discorsi sulle imprese di Federico di Montefeltro. Storiografia e nuove ricerche su divise, imprese e livrea" (EFG 2023, pp. 156, ill.).

L’autore è un ricercatore di araldica, che collabora con la cattedra di Archeologia medievale dell’Università di Urbino; fra i suoi tanti saggi ricordiamo "Il Segno del falco", con cui avanzò nuove ipotesi sugli affreschi dell’oratorio di San Giovanni di Urbino e il più recente "Gli stemmi dei Del Cassero e dei Martinozzi" nella chiesa fanese di San Domenico. Le "imprese" di cui si parla stavolta non sono le eroiche azioni, bensì quelle rappresentazioni – ornamenti e motti – simboliche che troviamo nel palazzo ducale di Urbino, e che talora i Della Rovere hanno ripreso altrove (per es. nel bel soffitto del Salone metaurense nel palazzo ducale di Pesaro). Imprese "strane" ai nostri occhi: uno struzzo, un candido ermellimo (che nel cartiglio recita "malo mori quam foedari", preferisco morire che macchiarmi), l’alloro, le fiamme, e altre ancora: ma cosa ne sappiamo davvero? Cosa sono? Che significano? Come spesso accade, approfondendo una ricerca si scopre che quel che si dava per certo era talora senza fondamento, e che un errore secolare era stato trascinato di autore in autore. Il caso più stupefacente è forse la granata esplodente, che invece è una ventosa per salasso. Non che la cosa fosse ignota, anzi già nel XVI secolo diversi autori l’avevano già scritto, per poi la cosa era caduta nell’oblio. Ci sono state perfino delle – per così dire – appropriazioni indebite: la scopetta e la moraglia (il morso di cavallo) passano per imprese montefeltresche, ma sono invece proprie degli Sforza.

Insomma, questo lavoro sulle imprese federiciane offre a storici e storici dell’arte nuovi argomenti di studio; ma anche per al grande pubblico, che tanto volentieri si aggira per gli appartamenti ducali di Urbino, di Gubbio e di Fossombrone, fornisce la possibilità di meglio intendere quel che vede; e lo stesso vale per quanti ammirano quei codici miniati, dove la magnificenza di Federico II è espressa anche attraverso questi emblemi.