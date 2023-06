Sotto l’ombrellone tra i diciottenni "Qui a Pesaro non si fa mai niente Ci tocca andare sempre a Cattolica"

Domenica, ore 15.10, bagni Re Sole, viale Trieste. In acqua ci sono bambini, genitori e pochi ragazzi, troppo pochi. "No grazie, una mia amica ci ha preso la cistite e un’altra non si è sentita bene. Per quest’anno facciamo senza, l’acqua è ancora sporca. Speriamo che si pulisca presto".

In quei bagni ci sono compagnie di giovanissimi appena diciottenni, ma anche minorenni, che hanno un cruccio anzi due: non sapere come passare le loro giornate (un lavoretto estivo non ce l’ha nessuno) e soprattutto le serate. Un ’problema’ di cui Pesaro soffre e per il quale sembra non essere mai stato fatto abbastanza. Per capirlo basta passeggiare tra le spiagge più frequentate dai diciottenni che alla domanda: "Cosa fate voi la sera a Pesaro?", rispondono tutti nello stesso modo. "Niente".

"Ci ritroviamo con la nostra compagnia, le solite quindici persone, nel muretto di bagni Spinaci. Per andare a ballare o semplicemente divertirci e conoscere nuove persone dobbiamo andare verso il ’Bikini’ di Cattolica, come abbiamo fatto ieri sera (sabato sera, ndr), o al ’Baretto’ di Fano perché Pesaro per noi non offre nulla".

A dirlo le due diciottenni Alessia Bartolucci e Viola Scalmana che a settembre inizieranno il loro quinto anno di liceo e ieri pomeriggio si godevano una delle prime domeniche di mare ai bagni "Re Sole". "Socializziamo sempre con le stesse persone, non riusciamo a fare amicizie nuove perché ci manca un luogo d’incontro. Un posto dove svagarci – continuano -, divertirci e conoscerci".

Spostandosi verso le ultime file della spiaggia, la situazione non cambia. Anche li, due diciottenni Caterina Palazzi e Maria Vittoria Milleri, dicono: "Ieri sera (sabato, ndr) eravamo al Bikini di Cattolica perché in città non c’era nulla da fare. Viviamo in un posto che non è in grado di soddisfarci e questo è stressante. Basterebbe poco – dicono -, un localino in spiaggia dove farci svagare un po’ il fine settimana. Perché anche i classici "What’s", "Arte Vida" e "Fronte Mare" (il triangolo dei locali pesaresi più frequentati) per noi non vanno bene. Ci sono persone più grandi di noi e la differenza si sente". Uno spaccato che, se non risolto, spesso trova un’unica soluzione: quella della partenza verso altri lidi. "L’università? – risponde Viola Scalmana – Ho ancora un anno per pensarci ma di una cosa sono certa, la farà fuori dalle Marche, anzi diciamo fuori dall’Italia".

