Sottomonte, è bagarre sul caso scogliere

Torna il problema delle scogliere del primo tratto di Sottomonte. A riproporre il tema sono i consiglieri regionali Andrea Biancani e la collega Micaela Vitri perché "se la Regione non darà fondi diretti per completare i lavori Sottomonte occorrerà aspettare il prossimo bando. Difficile che i nuovi interventi partano prima del 2025". Continua Biancani: "La sistemazione delle scogliere Sottomonte, prima che ci siano altre mareggiate, è importante per evitare danni ancora più gravi. Con le ultime mareggiate le dune di protezione degli arenili sono state annullate e diversi stabilimenti balneari hanno subito danni significativi e non possiamo permetterci altri inverni senza difese". Quindi Biancani e la Vitri tornano su una polemica che è di qualche settimana fa: "Ricordo che la costa di Pesaro, così come quella di Gabicce, sono statre escluse dalle scelte di finanziamento dalla giunta regionale, ospitano spiagge importanti per il turismo con forte attrattività e molte attività di accoglienza". Ma l’esponente di maggioranza della giunta regionale, Nicola Baiocchi di FdI non ci sta: "Sono anni che questo problema è sul tappeto e non è mai stato risolto. Noi avevamo un’urgenza con il sud delle Marche dove le scogliere non esistono. Ma sto lavorando per cercare di recuperare fondi per un intervento".

Il fronte dei bagnini scende sull’argomento come una mareggiata: "Basta, non se ne può più perché sono anni che si parla di questo problema e tutti gli anni è la stessa storia". Dice uno dei più danneggiati dall’ultima mareggiata. Gli fa eco Simona, titolare della Spiaggia Bianca che aggiunge: "Le lastre in cemento erano finite sopra la pista ciclabile e non si sa nemmeno quanto spazio avremo la prossima stagione. Stiamo prendendo le prenotazioni ma abbiamo anche pensato ad un piano B, perché nessuno sa quanta spiaggia ci sarà a fine marzo quando le mareggiate cesseranno".

Sulla stessa linea Elio Bernardi di bagni Tiki: "Hanno fatto un lavoro di ripascimendo delle scogliere a dicembre ma ci hanno messo la metà del materiale che serviva. Ora non ci sono più le dune di protezione per cui il mare potrebbe creare danni anche alla ciclabile. Le scogliere davanti a noi sono tatte fatte nel 2007 e sono state fatte male. Quelle fatte delle Ferrovie per salvare i binari non hanno mai dato problemi e sono ancora lì, poco distanti da noi. Se non intervengono presto, questo tratto di spiaggia rischia di sparire".