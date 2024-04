Sottomonte, lavori sulle scogliere

In vista dell’estate si mette mano alle scogliere della spiaggia Sottomonte. Ieri in giunta, l’assessore Riccardo Pozzi ha portato il progetto esecutivo da 100mila euro per risistemare due scogliere rimaste escluse dagli interventi di manutenzione straordinaria dell’anno precedente. "All’altezza di Bagni Margherita e Bagni due Palme, per intenderci – spiega l’assessore – abbiamo avuto segnalazioni di danni alla pista ciclabile. Per proteggere lo stato funzionale del tratto di ciclopedonale, altrimenti messo a rischio dalla mancata manutenzione delle barriere intanto partiamo con questo primo stralcio. In ottobre con altri 300mila euro riprenderemo i lavori di consolidamento delle barriere sotto monte verso viale Trieste".