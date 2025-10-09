Sottomonte: nodo viabilità. Biancani chiede ad Anas di realizzare una rotatoria: "Così si riduce la velocità"

Realizzare una rotatoria a Fosso Sejore, in sostituzione dell’attuale incrocio tra la strada Statale e la strada panoramica Ardizio, come una possibile soluzione per migliorare la sicurezza della SS16 Sottomonte. E’ questa una delle proposte lanciate dal sindaco Andrea Biancani durante l’incontro che si è tenuto martedì in Prefettura proprio per cercare di risolvere le criticità che insorgono durante il periodo estivo in quel tratto di Statale, ma anche per trovare soluzioni per la gestione della sosta. Al tavolo, oltre al Prefetto, erano presenti i rappresentanti delle forze dell’ordine e di Anas: "Ricordo che la competenza e la regolamentazione di quella strada è proprio di Anas, essendo una strada statale – dice il sindaco – ma durante il tavolo di confronto di ieri (martedì, ndr.) abbiamo elencato una serie di proposte, tra cui la possibilità di realizzare una nuova rotatoria a Fosso Sejore. I tecnici Anas hanno preso in considerazione questa richiesta e faranno tutte le valutazioni necessarie per capire se si potrà realizzare. E’ chiaro che non parliamo di una soluzione per l’estate 2026, ma per il futuro potrebbe essere un intervento chiave per la sicurezza di quella strada, dove purtroppo negli anni ci sono stati anche incidenti mortali".

Secondo Andrea Biancani questa nuova opera "consentirebbe alle auto di poter invertire il senso di marcia in tutta sicurezza, evitando le inversioni a U che ovviamente sono vietate. Inoltre permetterebbe di ridurre anche la velocità su quella strada mettendo in maggiore sicurezza anche gli attraversamenti".

Ma cosa fare per l’estate che sta per arrivare visto che la possibilità di realizzare una rotatoria non è così immediata? "Durante l’incontro di martedì – prosegue il sindaco – abbiamo istituto un tavolo tecnico che avrà il compito di verificare la fattibilità delle proposte che sono state messe sul tavolo. Tra queste c’è anche l’installazione di un nuovo Tutor, per cui però vanno fatte tutte le possibili verifiche e sembra una soluzione un po’ complessa vista l’indecisione normativa attualmente presente in materia. Per quanto riguarda altre possibili soluzioni per la sicurezza della Statale – conclude Biancani – prima di comunicarle, abbiamo deciso di valutarne attentamente la fattibilità". Alice Muri