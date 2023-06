"Sottopasso ancora invaso dal fango"

L’alluvione del maggio scorso ancora non è stata "assorbita" in diversi punti della città. Uno di questi è quello che segnala Bruno Cedola, pesarese della Torraccia, che scrive: "Il sottopasso della “bicipolitana” all’altezza di via Ponchielli ha ancora fango (foto) a quasi un mese dalle piogge. La chiusura della pista a distanza di tanti giorni denota una scarsa attenzione del Comune alle esigenze della periferia; e chi si trova a piedi o in bicicletta sulla pista sbarrata è costretto, se proveniente dalla Torraccia e va verso il centro, ad attraversare la sovrastante e trafficatissima via Ponchielli ( e lì priva di strisce pedonali), con grosso rischio personale".