"Sottopasso di via Nazario Sauro, tutto fermo"

"Che fine ha fatto il sottopasso pedonale di via Nazario Sauro per il collegamento diretto della Darsena Borghese con Sassonia e Lido?" E’ quanto si chiedono i cittadini dopo le aspettative suscitate dall’abbattimento, a novembre scorso, del cesellino e relativa rampa. "Credevamo che i lavori di via Sauro fossero imminenti – commenta la presidente di Confcommercio Barbara Marcolini – invece il cantiere è fermo. Per Pasqua sarebbe stato bello presentare ai turisti la passeggiata lungo il porto canale, con il collegamento diretto dal centro al mare". Marcolini ricorda che il 16 maggio arriva a Fano il Giro d’Italia: "Via Sauro fa parte del percorso cittadino della tappa e, come sempre accade, faranno anche le riperse aree per mostrare il circuito e la città. Non sarà bello vedere i tanti cantieri aperti e, nel caso di via Sauro, lo stato di abbandono dell’area". Il cantiere in questo caso non dipende dal Comune ma è di Rfi, in quanto il sottopasso pedonale di via Sauro sarà realizzato per la sistemazione e rafforzamento del ponte ferroviario in vista dell’aumento della velocità dei treni, che passerà da 180 a 200 chilometri all’ora.

an. mar.