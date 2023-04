Sottopasso e bagni, stazione nel mirino

Due "problematiche" riguardanti la stazione ferroviaria di Marotta sono oggetto di un’interrogazione presentata al sindaco dai consiglieri comunali del Pd Samuele Mancini (foto) e Luisa Cecarini. Si tratta del vecchio sottopasso che consente di bypassare i binari collegando il lato Statale Adriatica con il lungomare, impraticabile per i disabili motori, e la soppressione dei servizi igienici.

"Nel dicembre 2021 – puntualizzano Mancini e Cecarini -, è stato realizzato un importante intervento di riqualificazione nella stazione di Marotta-Mondolfo grazie ad un investimento complessivo di 8milioni di euro messo in campo da Rete Ferroviaria Italiana. L’obiettivo principale di tale intervento doveva essere l’eliminazione delle barriere architettoniche, grazie all’innalzamento dei marciapiedi per un più agevole accesso ai treni, rampe esterne per le persone a mobilità ridotta, percorsi tattili per ipovedenti e un nuovo sottopasso a servizio dei marciapiedi del primo e del secondo binario, con la realizzazione di due ascensori. Questi ascensori, però, collegano solo i due binari, mentre il vecchio sottopasso, che consente il passaggio pedonale dalla strada Statale Adriatica al mare continua a non essere provvisto né di rampe con pendenze idonee, né di ascensori o di altro dispositivo che metta in condizione di fruirne le persone con difficoltà motorie". "Per questo – aggiungono i consiglieri dem – con il nostro atto ispettivo chiediamo alla giunta come intende garantire il passaggio a mare e viceversa dei disabili. E come vuole risolvere il problema della mancanza dei servizi igienici, che prima dei lavori del 2021 erano presenti".

s.fr.