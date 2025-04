Sottopasso, la guerra ai piccioni. Sistema di grate per farli sparire

Il Comune di Pesaro dichiara guerra al guano dei piccioni. "Mettiamo la parola ’fine’ a una problematica di igiene e decoro: via i piccioni dal sottopasso della stazione, in via Montegrappa, risolvendo un annoso problema (anche di salubrità) di un’area che stiamo continuando a riqualificare". Ad annunciarlo sono il sindaco Andrea Biancani e l’assessore alle Nuove Opere Riccardo Pozzi, che presentano anche un intervento da 106.467 euro per nuovi lavori di realizzazione del controsoffitto alla struttura del cavalcaferrovia di via Montegrappa. "Interverremo su una zona che stiamo riqualificando, in particolare quella della stazione, che oggi risulta degradata anche a causa del guano dei piccioni e a cui stiamo garantendo maggiore sicurezza grazie alle nuove telecamere installate". Un’area che, "meno di un anno fa – proseguono Biancani e Pozzi – è stata riqualificata e che conterà, a breve, anche un nuovo deposito per le biciclette, la futura stazione della Bicipolitana - il "Bike hub", e lavori che daranno un ingresso "sud" alla stazione ferroviaria come previsto dal progetto di Rfi".

Per quanto riguarda invece l’investimento di circa 100mila euro aggiungono: "Si tratta di un’operazione con cui collocheremo delle grate sotto il cavalcaferrovia De Sabbata per eliminare i punti di appoggio dei piccioni e si eviterà così la presenza di guano lungo il percorso ciclopedonale e nell’area di sosta. Abbiamo scelto questo tipo di controsoffittatura perché coniuga un impatto architettonico gradevole all’efficacia del risultato che ci siamo posti: evitare che i piccioni scelgano il sottopasso della stazione, lato Parco Miralfiore, come luogo in cui nidificare e vivere e di conseguenza, eliminare il problema del guano". Biancani e Pozzi si augurano che "l’intervento che vogliamo avviare entro il mese in corso, possa essere supportato dal corretto comportamento dei cittadini che invitiamo a rispettare la legge che vieta di dare da mangiare semi o granaglie a questi volatili". Il Regolamento comunale sulla tutela degli animali prevede il divieto "su tutto il territorio comunale, di somministrare -in modo sistematico e non- alimenti ai colombi allo stato libero" e indica la sanzione amministrativa di 100 euro.