Sottopasso, oggi il sit-in per difendere i platani

"Abbracciamo gli alberi": Argonauta, La lupus in fabula, Legambiente e Italia nostra promuovono un nuovo sit-it (il precedente si era tenuto il 20 maggio) a difesa dei 15 platani che saranno sacrificati per ampliare il sottopasso di viale Cairoli. L’appuntamento è per oggi pomeriggio, alle 19, all’angolo tra viale Cairoli e via Filzi. Le associazioni chiedono che l’iter per l’approvazione del progetto del nuovo sottopasso sia sospeso e che l’amministrazione sia disponibile a discuterne con i cittadini per poterlo modificare. Di fronte al silenzio del sindaco Massimo Seri e dell’assessore ai Lavori pubblici Barbara Brunori, che non hanno accolto la loro richiesta di un incontro, gli ambientalisti tornano a sollecitare un confronto con gli amministratori e invitano i cittadini a partecipare alla protesta di oggi pomeriggio.