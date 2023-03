Sottopasso pedonale dei Cappuccini e campi sportivi: ok agli interventi

Due impianti calcistici sono stati inseriti nella variazione al Piano delle opere: il rifacimento del campo di Villa San Martino e del manto sofferente dello stadio Benelli. Gli assessori Pozzi e Della Dora hanno presentato le operazioni di finanziamento per la riqualificazione dei due importanti impianti sportivi. Entrano dunque nella variazione al Piano triennale delle opere: la ristrutturazione del campo di Villa San Martino vale 850mila euro, quella dello stadio Benelli 900mila euro. "Interventi sentiti, urgenti e condivisi – spiegano Mila Della Dora e Riccardo Pozzi – su due degli impianti più importanti in città. I lavori permetteranno di svolgere in sicurezza le partite di campionato e gli allenamenti". Nel campo di Villa San Martino si allenano e giocano 400 tesserati con 30 allenatori. Via libera della giunta, con l’inserimento nel Piano delle opere, anche per le operazioni allo stadio Benelli. "Servono per il rifacimento del campo i cui lavori inizieranno subito dopo il termine del campionato, come condiviso con la Vis Pesaro. L’investimento ci consentirà di eliminare l’attuale manto erboso – afferma la nota –, che non riesce più a drenare l’acqua, sostituendolo con uno di ultima generazione, il massimo dell’innovazione".

Nel frattempo via libera di giunta al progetto esecutivo per i lavori al sottopasso dei Cappuccini. "Un’operazione strategica – dice l’assessore Riccardo Pozzi – che riqualifica, rende più sicuro e accessibile un luogo centrale del passaggio urbano. I lavori prevedono la demolizione di una parte delle attuali rampe per realizzare nuovi punti di accesso con pendenza minore, per agevolare le persone con ridotta capacità motoria e facilitare il passaggio di biciclette". L’inizio dei lavori è previsto per maggio, dureranno un anno: "Sarà un intervento complesso che richiederà anche la sinergia di Marche Multiservizi, che contestualmente, nel mese di luglio, provvederà anche all’adeguamento della rete del gas. L’intervento rientra nel progetto di riqualificazione urbana "Sprint", per 705 mila euro".