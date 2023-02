Sottotetti a 2.20 metri, Regione autorizza, Asur no

"La Regione non chiarisce se la legge che consente il recupero dei sottotetti con un’altezza di 2,20 metri invece di 2,40 m. può essere o meno applicata. Dopo la bocciatura della richiesta del Comune di Pesaro, la prima e al momento unica amministrazione che ha avviato l’iter per applicarla, nessuno ha ancora convocato gli enti coinvolti per verificarne la legittimità". Non è affatto soddisfatto il vicepresidente del Consiglio regionale Andrea Biancani (Pd) della risposta ricevuta in Aula alla sua interrogazione sulla normativa edilizia relativa ai sottotetti. Il quesito aveva l’obiettivo di verificare se e come la Regione si fosse attivata per risolvere la questione di incompatibilità della legge, dopo la bocciatura della variante del Comune di Pesaro. "Il Consiglio Comunale di Pesaro lo scorso agosto – ricostruisce Biancani - ha deliberato una variante per il recupero dei sottotetti, ma il Dipartimento prevenzione dell’Area Vasta 1, in sede di Conferenza dei Servizi, ha espresso parere contrario, rilevando l’incompatibilità con le norme regionali sull’altezza minima e con i requisiti igienico-sanitari fissati dallo Stato. La Regione si coordini con le autorità sanitarie per dare un risposta uniforme in tutto il territorio, sono passati mesi e ancora non è stato previsto e calendarizzato un tavolo tecnico. Ritengo assurdo che la Regione, dopo aver sbandierato la legge, venuta a conoscenza che un ente di sua competenza l’ha dichiarata inapplicabile, non si sia ancora attivata per verificarne l’attuazione".

La legge sugli interventi nei sottotetti in zone già densamente edificate, che abbassa l’altezza media ponderata di 20 centimetri, da 2,40 a 2,20 metri, è stata approvata dalla maggioranza nel giugno del 2021 e il Comune di Pesaro è stato il primo a recepirla. “L’Asur è contraria ai nuovi parametri – ribadisce Biancani - e questo paradosso rischia di bloccare in tutti i Comuni delle Marche progetti già pronti di cittadini che vorrebbero riqualificare a fini abitativi questi locali".