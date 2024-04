Spaccano transenne, vagano sui tetti. Agenti identificano i ragazzini terribili

Sette minorenni, tutti di 16 anni, hanno spaccato una transenna in ferro zincato davanti alla delegazione di Calcinelli (sede provvisoria della primaria ‘Dezi’) procurando un danno al Comune di oltre 400 euro, che adesso i loro genitori dovranno risarcire. Gli autori dell’atto vandalico, che si sono accaniti contro la resistente barriera rovesciandola a terra e saltandoci sopra fino a schiantarla, sono stati identificati dalla polizia locale guidata dal sostituto commissario Paolo Boiani al termine di indagini condotte utilizzando le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza.

Dopo il riconoscimento dei responsabili, l’amministrazione comunale ha optato per un approccio di informazione-educazione, coinvolgendo le famiglie, senza sporgere denuncia. Ciò non toglie, come detto, che il danno dovrà essere indennizzato. Il lavoro della polizia locale ha consentito di risalire anche al comportamento pericolosissimo per la loro incolumità di sei 14enni (anch’essi identificati) che si sono introdotti in un edifico privato fatiscente e a rischio di cedimenti, raggiungendo addirittura il tetto dell’immobile e camminandoci sopra, ignari, o incuranti, del fatto che avrebbe potuto crollare sotto i loro piedi. Anche in questo caso, dopo aver verificato le generalità dei ragazzini, gli agenti hanno convocato i genitori, mettendoli al corrente del grave pericolo a cui si sono esposti i figli e informandoli sulle potenziali responsabilità in capo agli stessi.

"C’è sicuramente un problema relativo al comportamento dei ragazzi più giovani che, di frequente, non hanno il giusto rispetto di se stessi e dei luoghi che frequentano – commenta il sindaco Pietro Briganti -. Alcuni dei loro ritrovi abituali richiedono un passaggio quotidiano del nostro personale per ripulirli da ogni tipo di rifiuto e, quel che è più preoccupante, da molte bottiglie vuote di superalcolici. Ritengo che in una prima fase l’approccio del dialogo e del coinvolgimento delle famiglie sia il più indicato per cercare di indurre i giovanissimi a tenere un comportamento responsabile e che non li esponga a incidenti e a denunce; e giudico importante l’impegno assunto dai genitori coinvolti nei due episodi di esercitare maggiori controlli sui propri figli. Un grande ringraziamento va alla professionalità della nostra polizia locale".

Sandro Franceschetti