Spaccata, filmati e sangue sotto la lente

La Squadra mobile della polizia è sulle tracce della banda di tre malviventi che giovedì sono fuggiti con oltre 50mila euro in gioielli dall’oreficeria "Ceccarelli" in via Castelfidardo (foto). Gli agenti stanno passando al setaccio i filmati delle telecamere situate anche in alcune vie limitrofe.

L’obiettivo degli inquirenti è quello di trovare alcuni "segni particolari" che possano consentire di risalire presto all’identità della "banda del buco". Erano all’incirca le 13,30 quando i tre, dopo aver spaccato il pesante lucchetto della saracinesca, hanno utilizzato un frullino a batteria con il quale hanno tagliato il pesante vetro antisfondamento incidendo un cerchio quasi perfetto. È stato quello il passaggio che gli ha consentito di arraffare dalla vetrina quanti più gioielli possibile anche grazie all’utilizzo di una sorta di prolunga simile a una calzascarpe, con cui hanno raggiunto anche gli angoli più difficili.

Dalle prime ricostruzioni sembra che abbiano agito senza indossare i guanti. Una dimenticanza, forse, che gli potrebbe costare cara. Uno di loro, durante l’operazione, si è tagliato lasciando cadere a terra, davanti alla vetrina, una traccia di sangue che è stata repertata dalla polizia scientifica.

Numerose, anche sui social, sono state le attestazioni di solidarietà nei confronti della titolare dello storico negozio del centro Maura Montesi che alle 12,30 aveva chiuso il negozio per la pausa pranzo.

Alla riapertura, intorno alle 16, ha fatto la sconvolgente scoperta e ha subito avvisato la polizia.