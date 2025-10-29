La spaccata da film a Gabicce: in 4 devastano la vetrina della gioielleria, bottino da 30mila euro

Gabicce (Pesaro), 29 ottobre 2025 - Hanno colpito la vetrina con una mazza, fino sfondarla. Poi sono entrati nel negozio, hanno rotto tre teche in vetro contenenti ori, argento e pietre preziose e sono fuggiti. In due minuti scarsi è stato messa a segno la spaccata ai danni dell’orologeria e preziosi ’Mattioli’, in viale della Vittoria 24 a Gabicce. I ladri, 4, sono entrati in azione alle 1,34 dell’altra notte.

Uno dei banditi, con gli occhiali, ha spaccato la vetrina che dà sull’esterno, i complici che lo aiutano: razzìa e poi i gioielli nel sacco. A sinistra, il titolare davanti alla gioielleria

La scena ripresa dalle telecamere: il colpo e la fuga

Le telecamere hanno ripreso un uomo sui 40 anni a volto scoperto, con occhiali e un cappello con visiera, felpa con cappuccio, che dopo aver inferto le mazzate, si è aperto il varco nella vetrina della porta d’ingresso del locale. Alle sue spalle, i complici l’hanno seguito. Uno con uno zaino tra le mani e il volto coperto è entrato nel negozio con l’autore della spaccata, hanno colpito una dopo l’altra le tre vetrine con un attrezzo metallico, poi hanno messo le mani sui gioielli e li hanno infilati nello zaino. I due sono infine fuggiti con i complici che sono rimasti all’esterno.

Il racconto del titolare: “Ha suonato l’allarme, dalle telecamere ho visto i ladri”

“Ero a casa, quando ho sentito suonare l’allarme collegato al negozio – racconta il titolare Simone Mattioli - . Dalle telecamere ho visto i ladri mentre erano dentro e ho chiamato subito i carabinieri, tra l’altro già stati avvisati anche dai vicini svegliati dall’allarme. Sono però stati velocissimi e sono fuggiti. Pare che siano andati a colpo sicuro – prosegue - . Erano interessati all’oro, gli orologi ad esempio non li hanno toccati. Parevano tranquilli, forse anche perché si sono sentiti protetti dai teli dei ponteggi per i lavori di ristrutturazione dello stabile che stanno coprendo le vetrine”.

Il bottino si aggira sui 30mila euro

Da una prima stima, secondo il titolare, il bottino è intorno ai 30mila euro. “E’ un episodio molto spiacevole – sostiene il titolare del negozio aperto a Gabicce da una ventina d’anni - . E purtroppo non è la prima volta. Anni fa hanno sfondato la vetrina con un ariete. Anziché rompersi si è staccata dall’infisso e si è ribaltata. Per questo ho messo un rinforzo, ma stavolta non è bastato”. Pochi anni fa, era andata meglio: il palo della banda confessò al titolare del negozio la loro intenzione di mettere a segno un furto. “Mi sembrava una storia incredibile – racconta Mattioli - . Avevano preso informazioni sui miei movimenti. Ho capito che era vero quando andando nel retro ho visto che avevano tagliato le grate metalliche per entrare, come mi era stato detto. Raccontai tutto ai Carabinieri e il furto svanì”.