"Spaccature, infiltrazioni e calcare Nuovo sottopasso già da buttare"

"Sono passati giusto due anni e, purtroppo, il sottopasso ciclopedonale di piazza Roma mostra tutta l’incuria in cui viene tenuto e, probabilmente, anche l’effetto di errori di realizzazione". Finiscono sotto accusa, da parte del gruppo di minoranza consiliare ‘Futura, tu al centro’, le condizioni dell’infrastruttura realizzata da Rfi come una delle opere compensative per la chiusura del passaggio a livello di Marotta. Infrastruttura aperta all’inizio dell’estate 2021, proprio in corrispondenza del passaggio a livello soppresso nel settembre 2019. "E’ mai possibile che dopo appena 24 mesi – incalzano i componenti di opposizione guidati da Anteo Bonacorsi -, tutti i gradini del lato mare presentano delle spaccature al centro e per di più che quelli della seconda rampa, a causa di evidenti infiltrazioni d’acqua sono anneriti e, soprattutto, sono ricoperti verso i lati da formazioni di calcare che li rendono scivolosi e quindi un potenziale pericolo per chi li scende e li sale?"

L’opposizione tira in causa la giunta: "Se a casa nostra, dopo soli 2 anni, si presentasse una situazione del genere saremmo quanto meno arrabbiati e chiederemmo a chi ha realizzato l’opera di sistemare le cose. E non avremmo certo fatto passare tutto questo tempo; gli amministratori, invece, sembra che neanche se ne siano accorti. L’importante, per loro, sono soltanto i tagli dei nastri e realizzare eventi di mezza giornata. Peccato, però, che i cittadini vivono quotidianamente questo scempio. Senza contare, sempre legato al sottopasso di piazza Roma, il mancato funzionamento, da sempre, dell’ascensore per le persone in carrozzina e con difficoltà motorie, che in due anni non è andato neppure un giorno, anzi, neanche una volta, malgrado le nostre sollecitazioni e le rassicurazioni ricevute e disattese".

Sandro Franceschetti