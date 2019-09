Pesaro, 7 settembre 2019 - Spacciava nei parcheggi tra il Rossini Center e i fast food della zona. Un chilo di cocaina purissima, quella che gli è stata trovata a casa e sequestrata dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Pesaro e Urbino nel blitz di venerdì notte. In manette è finito M.B., un pregiudicato albanese di 33 anni, residente a Santa Veneranda, insieme con la moglie e tre figli piccoli. Spaccio e detenzione di stupefacenti le accuse per il pusher risultato senza occupazione, oltre che sconosciuto all’anagrafe tributaria nonostante sia in Italia da 15 anni. Oltre alla droga (970 grammi), nella sua abitazione, i militari hanno ritrovato anche 10mila euro in contanti, ritenuto provento illecito, e tutto il kit dello spaccio, come bilancino e sostanza da taglio.

Lo straniero è stato sorpreso inseguito e bloccato dai militari nella tarda serata di venerdì nella sua autovettura dopo che poco prima aveva spacciato nel parcheggio sul retro del ristorante America Graffity, sulla strada interquartieri. All’incontro aveva ceduto due dosi di cocaina ad un acquirente del posto in cambio di 200 euro. Le successive perquisizioni sull’auto dello spacciatore e poi nella sua abitazione della zona di Santa Veneranda, hanno portato i carabinieri a scoprire una base logistica in piena regola dove venivano preparate le dosi e, ben nascosta in una intercapedine esterna all’edificio, una partita di droga da 1 kilogrammo circa di cocaina pura divisa in vari panetti, oltre al bilancino e alla sostanza da taglio.

Il sequestro dell’altra sera è uno dei più importanti messi a segno negli ultimi mesi in città. I carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo hanno così smantellato una fiorente piazza di spaccio di polvere bianca del territorio. I militari hanno scoperto l’attività del pusher nel corso di un intenso monitoraggio delle periferie cittadine. Tra i parcheggi dell’Ipermercato Rossini Center, del Mac Donald’s e del cinema multisala Metropolis, hanno notato alcuni movimenti sospetti. Come dei veloci appuntamenti tra i conducenti di alcune auto che si affiancavano per pochi secondi a quella dell’uomo, accertando poi che in quei rapidi incroci si vendeva cocaina purissima in dosi da 100 euro ognuna.

L’operazione è scattata poco dopo e a qualche chilometro di distanza, non appena avvenuto uno spaccio sul retro del fast food America Graffity. Il pusher e il compratore sono stati bloccati in rapida sequenza. Poi, dalla perquisizione dell’albanese sono saltate fuori alcune dosi già pronte per la vendita. Più tardi, nella sua casa di Santa Veneranda, i carabinieri hanno trovato il grosso della roba, più i contanti. Il chilo di cocaina era nascosto in un’intercapedine esterna all’appartamento, suddivisa in panetti imballati o semi aperti, pronti per il taglio e la lavorazione. Quell’ingente quantitativo di droga, preparato e smerciato ai tossicodipendenti della provincia di Pesaro e Urbino, dei quali l’albanese era divenuto l’evidente punto di riferimento, gli avrebbe fruttato un guadagno di 250mila euro.

I militari hanno così inflitto un nuovo duro colpo al mercato dello spaccio pesarese che si va ad aggiungere alle altre operazioni di successo del nucleo investigativo. Tra i principali (per quantitativo rinvenuto) figurano quello di fine 2017, con l’arresto di un anconetano 50enne preso con quasi 200 grammi di cocaina e 20 mila euro di proventi (inseguito dopo uno spaccio da Pesaro e bloccato all’uscita sull’autostrada A14 Ancona sud); a fine 2018 a Pesaro nel quartiere Soria fu individuato e catturato, dopo uno spaccio, un albanese 48enne, scoprendo nel suo appartamento circa 850 grammi di cocaina pronta da suddividere e 1500 euro di proventi illeciti; alcune operazioni antidroga dell’agosto scorso con alcuni arresti operati dai carabinieri in città, incidendo in modo notevole sul fenomeno del consumo di cocaina legato alla movida estiva, con in particolare la cattura di un uomo e una donna, 40enni italiani, scoperti con in casa 200 grammi di cocaina e 1000 euro di proventi.