Spacciatore picchia e rapina cliente che non aveva soldi per pagarlo

Arrestato un 26enne della Guinea residente a Pesaro con l’accusa di rapina, spaccio e lesioni. Aveva malmenato per strada una ragazza che conosceva perché sua cliente per l’acquisto di droga rapinandola della borsa e del cellulare. Pretendeva dalla ragazza 70 euro per delle dosi non pagate. La ragazza non aveva i soldi e ma la borsa e il cellulare sì, così lo spacciatore le ha strappato dalle mani sia l’una che l’altro. La ragazza ha provato ad andargli dietro ma lui l’ha presa a schiaffi, pugni e calci gettandola a terra per poi scappare col bottino. La giovane è andata al pronto soccorso ed ha chiamato i carabinieri raccontando quello che le era accaduto. I militari hanno rintracciato in fretta lo spacciatore procedendo alla perquisizione della camera che aveva in affitto. Ritrovata la borsa, il cellulare e anche 30 grammi di hashish in panetti. Il giovane è stato arrestato. Ieri la convalida e il ritorno in libertà col divieto di tornare a Pesaro.