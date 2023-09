Spacciatore preso ed espulso

Un nigeriano di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri all’interno del parco Miralfiore. Si era nascosto in un tugurio abbandonato. L’uomo, già denunciato per spaccio di cocaina ed eroina, ogni volta che vedeva arrivare le forze dell’ordine all’interno del parco riusciva a dileguarsi. Fino a quando, l’altro ieri, i militari sono riusciti ad individuare il suo nascondiglio trovandolo all’interno. Portato in caserma ed identificato, è risultato avere a suo carico un decreto di espulsione. Per questo è stato condotto a Roma, da dove verrà imbarcato e riportato in Nigeria. Al momento del controllo nel parco, un altro extracomunitario è fuggito via abbandonando un coltello a serramanico.